لحظة استهداف جرافات إسرائيلية بعبوات ناسفة في جنين (شاهد)

أظهرت مقاطع “فيديو” لحظات استهداف المقاومة الفلسطينية لجرافتين عسكريتين للجيش الإسرائيلي بعبوات ناسفة في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، اليوم الأربعاء.

وقالت كتائب المجاهدين في جنين إن “مجاهديها تمكنوا من تفجير عبوة ناسفة بجرافة صهيونية من نوع D9 قرب مسجد الأسير في حي الجابرايات في جنين، مما أدى إلى إصابتها بشكل مباشر”.

وأعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في كتيبة جنين، أن مقاتليها “نجحوا في تفجير عبوة ناسفة معدة مسبقًا في آلية عسكرية إسرائيلية”.

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الأربعاء، عملية عسكرية كبيرة في 4 مدن بالضفة الغربية هي جنين ونابلس وطوباس وطولكرم، هي الأوسع منذ عام 2002.

وأسفرت العملية في يومها الأول عن استشهاد 10 فلسطينيين، حسبما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني.