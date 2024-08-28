محاكاة لألعاب باريس.. انطلاق فعاليات دورة الألعاب البارالمبية في إدلب (فيديو)

تحت شعار (بالعزيمة نحقق المستحيل)، أقامت “بنفسج” -وهي منظمة مجتمع مدني إغاثية وتنموية- دورة للألعاب البارالمبية لذوي الاحتياجات الخاصة في الملعب البلدي بمدينة إدلب السورية، بمشاركة أكثر من 330 لاعبًا بإعاقات مختلفة.

وشارك في البطولة لاعبون من كل مناطق الشمال السوري مثل جرابلس وعفرين ومناطق ريف حلب وغيرها، وأسهم ذوو الهمم بإشعال شعلة البداية وانطلاق الألعاب، كما تضمنت الدورة مشاركة نسائية، وذلك يوم الاثنين 26 من أغسطس/آب الجاري، الذي يسبق دورة باريس للألعاب البارالمبية بيوم واحد.

وقال المنسق في منظمة بنفسج إبراهيم سرميني إن الألعاب البارالمبية بطولة مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، وتأتي قبل يوم واحد من انطلاق دورة الألعاب البارالمبية في باريس، وتضم 11 لعبة.

بدوره، قال حمدو سلات المشارك في الألعاب البارالمبية في إدلب “انحرمنا كتير من الرياضة، وواجهنا صعوبة في إقناع ذوي الهمم للانتساب في هذه الألعاب”.

وكان حمدو سلات قد تُوج بطل العالم في رفع الأثقال لذوي الإعاقة لعام 2009 في ماليزيا، كذلك تربع على عرش بطولة الدورة الآسيوية في الصين عام 2010، أما عربيًّا، فتوج بطلًا للدورة العربية في مصر عام 2007، وفي رصيده 37 إنجازًا دوليًّا ونحو 200 إنجاز محلي.

وختم سلات حديثه بالتمني “أريد أن يأتي يوم تتحطم فيه الحدود أمامنا لنشارك خارجها”.

وشهدت البطولة عروضًا مسرحية وقصص نجاح ألقاها ذوو الهمم، وقد لاقت تفاعلًا واسعًا من الحضور.