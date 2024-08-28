مقتل ابن مدير لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي خلال معارك غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مقتل أحد جنوده خلال معركة برية جنوبي قطاع غزة، دون ذكر تفاصيل أخرى، في حين ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن القتيل هو ابن مدير لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست.

وقال جيش الاحتلال في بيان “الرقيب عميت فريدمان (19 عامًا)، وهو جندي في الكتيبة 932 لواء ناحال، قُتل في معركة جنوبي قطاع غزة”، دون ذكر تفاصيل أخرى.

سقوط الرقيب فريدمان (19 عاما) من أور يهودا، في معارك جنوبي قطاع غزة وكان مقاتلا في لواء "ناحال". ويبلغ عدد ضحايا جيش الدفاع منذ بداية الحرب 703 ضحيةhttps://t.co/dUUtmMCkyn pic.twitter.com/MJqWJL34BU — مكان الأخبار (@News_Makan) August 28, 2024

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أن الجيش سمح صبيحة اليوم (الأربعاء) بنشر نبأ أن الرقيب عميت فريدمان قُتل في معركة جنوبي قطاع غزة” ليبلغ عدد ضحايا الجيش منذ بداية الحرب 703 قتلى.

ارتفاع عدد الجنود القتلى

ووفقا لمعطيات الجيش، يرتفع بذلك عدد الجنود القتلى منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 703، بينهم 339 قُتلوا خلال المعارك البرية في غزة التي بدأت في 27 من أكتوبر.

كما تشير معطيات جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى إصابة 4393 جنديا منذ بداية الحرب، بينهم 2259 في المعارك البرية.

الموافقة على النشر

وكان جيش الاحتلال قد أعلن، مطلع الأسبوع، سقوط الرائد احتياط شلومو يوناتان حزوط (36 عاما) من أشدود، وهو مقاتل في الكتيبة 9207 من لواء أورشليم، والرقيب أول ديفيد موشيه بن شطريت (21 عاما) من بلدة آدم.

يُذكر أن الجيش الإسرائيلي ينشر أعداد الجنود القتلى في صفوفه، الذين توافق عائلاتهم على نشر أسمائهم.

معارك ضارية مع القوات المتوغلة

وتنشط كتائب المقاومة الفلسطينية بكل تشكيلاتها في التصدي لقوات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة وتخوض معها معارك ضارية، وأحيانا من المسافة صفر، وتكبدها الخسائر في صفوفها.

وقبل يومين، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، قتل وإصابة جنود إسرائيليين بتفجير حقل ألغام في قوة مدرعة من جيش الاحتلال، وعملية قنص جنوب مدينة غزة.

وفي تدوينة يوم الأحد عبر منصة تلغرام، بثت كتائب القسام مقطعا مصورا لعملية قنص جندي إسرائيلي في حي تل الهوى بالمدينة، وذكرت أن مقاتليها تمكنوا من “قنص جندي صهيوني في محيط الكلية الجامعية جنوب حي تل الهوى في مدينة غزة”.