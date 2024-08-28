وفاة لاعب في أوروغواي بعد سقوطه خلال مباراة كرة قدم (فيديو)

أعلن نادي (ناسيونال مونتيفيديو) الأوروغواياني لكرة القدم، الثلاثاء، وفاة لاعبه خوان إزكيردو عن عمر 27 عاما، وذلك بعد أيام قليلة من انهياره الصحي في مباراة ببطولة كوبا ليبرتادوريس في البرازيل.

وأعلن النادي نقلا عن الأطباء الذين كانوا يعالجونه بمستشفى (ألبرت إينشتاين) في مدينة ساو باولو البرازيلية أن سبب الوفاة هو توقف القلب والتنفس بسبب عدم انتظام ضربات القلب.

وانهار المدافع في الدقيقة 84 من مباراة الإياب لدور الـ16 أمام ساو باولو يوم الخميس الماضي. ووصف نادي ناسيونال، في منشور على منصة إكس، وفاة إزكيردو بأنها “خسارة فادحة”.

Juan Izquierdo, defensor de Nacional, se descompensó en pleno partido ante São Paulo en el Morumbí 🏆⚠️ ➜ Fue atendido rápidamente y salió en ambulancia. Desde este espacio deseamos que no sea nada grave 🙏pic.twitter.com/15isquSF75 — Out of Context Libertadores (@OoCLibertadores) August 22, 2024

Con el más profundo dolor e impacto en nuestros corazones, el Club Nacional de Football comunica el fallecimiento de nuestro querido jugador Juan Izquierdo. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos, colegas y allegados. Todo Nacional está de luto por… pic.twitter.com/mYU28mqw6m — Nacional (@Nacional) August 28, 2024

وأعرب أليخاندرو دومينيغز، رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) عن تعازيه للنادي الذي لعب له إزكيردو ولعائلة اللاعب، وقال “كرة القدم في أمريكا الجنوبية في حالة حداد”.

وشارك إزكيردو في مباراته الأولى بالدوري الأورغواياني الأول لكرة القدم مع فريق (أتلتيكو سيرو) في 2018، وانتقل إلى (ناسيونال) في 2022، ولعب معه 33 مباراة وسجل هدفين.