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وفاة لاعب في أوروغواي بعد سقوطه خلال مباراة كرة قدم (فيديو)

خوان إزكيردو، لاعب ناسيونال (وسائل التواصل)
28/8/2024-|آخر تحديث: 28/8/202402:02 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

أعلن نادي (ناسيونال مونتيفيديو) الأوروغواياني لكرة القدم، الثلاثاء، وفاة لاعبه خوان إزكيردو عن عمر 27 عاما، وذلك بعد أيام قليلة من انهياره الصحي في مباراة ببطولة كوبا ليبرتادوريس في البرازيل.

وأعلن النادي نقلا عن الأطباء الذين كانوا يعالجونه بمستشفى (ألبرت إينشتاين) في مدينة ساو باولو البرازيلية أن سبب الوفاة هو توقف القلب والتنفس بسبب عدم انتظام ضربات القلب.

وانهار المدافع في الدقيقة 84 من مباراة الإياب لدور الـ16 أمام ساو باولو يوم الخميس الماضي. ووصف نادي ناسيونال، في منشور على منصة إكس، وفاة إزكيردو بأنها “خسارة فادحة”.

وأعرب أليخاندرو دومينيغز، رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) عن تعازيه للنادي الذي لعب له إزكيردو ولعائلة اللاعب، وقال “كرة القدم في أمريكا الجنوبية في حالة حداد”.

وشارك إزكيردو في مباراته الأولى بالدوري الأورغواياني الأول لكرة القدم مع فريق (أتلتيكو سيرو) في 2018، وانتقل إلى (ناسيونال) في 2022، ولعب معه 33 مباراة وسجل هدفين.

 

المصدر : مواقع التواصل + وكالات

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