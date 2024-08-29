“أسد جديد في الجزيرة”.. الأهلي المصري يعلن انضمام لاعب مغربي إلى صفوفه

أعلن النادي الأهلي المصري، اليوم الأربعاء، تعاقده مع المغربي أشرف داري مدافع فريق بريست الفرنسي.

وكشف الأهلي عن الصفقة بمقطع “فيديو” عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، يظهر فيه اللاعب المغربي وهو يمسك قميص الأهلي داخل ملعب التتش معقل تدريبات الفريق.

أسد جديد في الجزيرة 🦁❤ pic.twitter.com/cohGD7TtIP — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) August 28, 2024

وقال أشرف داري في نهاية المقطع “أسد جديد في الجزيرة، أشرف داري أهلاوي”.

من جانبه أعلن أمير توفيق، المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم ومدير التعاقدات بالنادي أن أشرف داري وقّع عقدًا مدته 4 مواسم ينتهي في صيف 2028.

وقال توفيق عبر الموقع الرسمي للأهلي إنه تم الانتهاء من الأمور كافة الإدارية والمالية مع اللاعب وناديه، بعد أن اجتاز اللاعب أشرف الكشف الطبي بنجاح.

وسيكون أشرف داري ثالث لاعب مغربي ينضم لصفوف الأهلي في الموسم الجديد 2024/2025 بعد مواطنيه رضا سليم المنضم من الجيش الملكي في صيف 2023، ويحيى عطية الله الذي انضم هذا الصيف قادمًا من سوتشي الروسي على سبيل الإعارة لمدة موسم.