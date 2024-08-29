أول رد من سرايا القدس على اغتيال “أبو شجاع”

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الخميس، تفجير عبوة ناسفة في قوة مشاة إسرائيلية وإيقاع إصابات مباشرة فيها، بشمال الضفة الغربية.

وقالت سرايا القدس كتيبة طولكرم، في أول تعليق على استشهاد قائدها “أبو شجاع” ورفاقه “لا وقت للرثاء والبكاء، قسمًا سنحسن الثأر”.

وأضافت في بيان “في ردنا الأول على اغتيال القائد أبو شجاع، تمكن مقاتلونا من إيقاع قوة مشاة في كمين مركب في محور المنشية خلف مسجد أبو عبيدة حيث تمكنت وحدة الهندسة من تفجير عبوة معدة مسبقا في القوة وإمطارهم بزخات من الرصاص موقعين إصابات مباشرة”.

اسمه الحقيقي

وكان جيش الاحتلال قد أعلن قتل محمد جابر الملقب “أبو شجاع” (25 عاما)، وهو قائد كتيبة طولكرم التابعة لسرايا القدس، مع 4 مسلحين آخرين، واعتقال خامس وذلك بمساعدة من جهاز الشاباك.

وقال أفيخاي أدرعي في بيان إن “أبو شجاع كان مسؤولا عن العديد من العمليات ضد إسرائيليين خصوصا عملية إطلاق النار في شهر يونيو/حزيران الماضي، التي أسفرت عن مقتل الإسرائيلي أمنون مختار”.

وأضاف أنه خلال تبادل إطلاق النار مع المسلحين الفلسطينيين، أصيب جندي من القوات الإسرائيلية بجروح نقل على إثرها إلى مستشفى في إسرائيل.

تعرض لمحاولات اغتيال عدة

وكان أبو شجاع قد تعرض لعدة محاولات لاغتياله، إحداها كانت في إبريل/نيسان الماضي حيث أُعلن آنذاك عن استشهاده مع 14 فلسطينيا آخرين بعملية عسكرية إسرائيلية امتدت لأكثر من 50 ساعة في طولكرم ومخيم نور شمس، ليظهر بعد أيام قليلة خلال تشييع شهداء في المخيم.

ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في مخيمات طولكرم وجنين وطوباس بشمال الضفة الغربية لليوم الثاني على التوالي.