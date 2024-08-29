الحوثيون ينشرون مشاهد جديدة لتفجير سفينة “سونيون” في البحر الأحمر (فيديو)

نشر المتحدث باسم جماعة الحوثي في اليمن، يحيى سريع، الخميس، “فيديو” يُظهر هجومًا وإحراقًا للسفينة اليونانية “سونيون” في البحر الأحمر، مشيرًا إلى أن السفينة “انتهكت قرار حظر الدخول إلى الموانئ الفلسطينية المحتلة”.

و”تضامنًا مع غزة” التي تواجه حربًا إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي.

وتضمنت المشاهد لقطات جوية تُظهر حجم الدمار والانفجارات الكبيرة التي تعرضت لها السفينة.

وقال سريع إن الهجوم جاء ردًا على “انتهاك السفينة لقرار الحظر المفروض على دخول الموانئ الفلسطينية المحتلة”، وأكد أن هذا النوع من العمليات سيستمر طالما استمرت الانتهاكات.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت مهمة “أسبيدس” العسكرية التابعة للاتحاد الأوروبي استمرار اشتعال النيران على سطح السفينة “سونيون” في البحر الأحمر لليوم السادس، منذ استهدافها من جماعة “الحوثي” في 23 أغسطس/آب الجاري.

ومساء الخميس الماضي، أكد الحوثيون في بيان “استهداف السفينة سونيون في البحر الأحمر، بسبب انتهاكها حظر الوصول إلى موانئ إسرائيل”.

وناقلة “سونيون” يونانية، وكانت تحمل 150 ألف طن من النفط الخام، وفق بيان سابق لبعثة “أسبيدس”.