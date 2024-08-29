الصومال تعلن وصول معدات ووفود عسكرية مصرية إلى مقديشو

أعلن السفير الصومالي بالقاهرة على عبدي أواري، الأربعاء، بدء وصول معدات وقوات عسكرية مصرية إلى العاصمة مقديشيو.

وقال في بيان إن هذه الخطوة تمثل “تمهيدًا لمشاركة مصر في قوات حفظ السلام”، التابعة للاتحاد الإفريقي في الصومال (أميصوم)، التي من المقرر أن تحل محل بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية الحالية (أتميس) بحلول يناير (كانون الثاني) 2025.

ووصف السفير الصومالي هذه الخطوة بأنها مهمة، وعدّها أولى الخطوات العملية لتنفيذ مخرجات القمة المصرية الصومالية التي عقدت بالقاهرة (في 14 أغسطس/آب الجاري) بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والصومالي حسن شيخ محمود، وشهدت توقيع اتفاق دفاعي مشترك بين البلدين.

وأكد أن مصر بذلك ستكون أولى الدول التي تنشر قوات لدعم الجيش الصومالي، بعد انسحاب قوات الاتحاد الإفريقي الحالية.

وشدد على أن اتفاقية الدفاع المشترك التي تم توقيعها بين البلدين ستمنع الفراغ الأمني في الصومال، وستتضمن التدريب والدعم بالمعدات والعمليات المشتركة بين قوات البلدين.

وقال دبلوماسيان ومسؤول صومالي كبير لوكالة “رويترز”، شريطة عدم الكشف عن هويتهم، إن طائرتين عسكريتين مصريتين وصلتا إلى مطار مقديشو صباح الثلاثاء محملتين بأسلحة وذخيرة.

تصريحات السيسي

كان الرئيس المصري قال في مؤتمر صحفي بالقاهرة مع نظيره الصومالي يوم 14 أغسطس، إن بلاده ستتقدم للمشاركة في بعثة قوات حفظ السلام بالصومال هذا العام، وذلك بعد زيارة رسمية قام بها الرئيس الصومالي للقاهرة في 13 أغسطس.

ومنذ سنوات، تخوض الحكومة الصومالية حربًا ضد حركة الشباب المسلحة، التي أسّست مطلع 2004 وتتبع تنظيم القاعدة، وتبنّت تفجيرات أودت بحياة مدنيين وعناصر من الجيش والشرطة.

وتمكنت القوات الحكومية، بدعم إقليمي ودولي، من طرد حركة الشباب من المدن الرئيسة بين عامي 2011 و2012، إلا أنها لا تزال منتشرة بمناطق واسعة في البلاد.