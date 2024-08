المبعوث الأمريكي: الدعم السريع يستعد لشنّ هجوم على الفاشر وقصف الجيش مستمر

قال المبعوث الأمريكي الخاص للسودان توم بريللو، إن قوات الدعم السريع تستعد لشن هجوم جديد على مدينة الفاشر في حين يستمر قصف الجيش، وإن الوضع يفرض ظروفا يائسة على العاملين في المجال الإنساني.

وطالب المبعوث الأمريكي في منشور على منصة إكس، طرفي النزاع بالامتناع عن التصعيد والسماح للمساعدات بالوصول إلى المدنيين، وقال إن الشعب السوداني لا يزال يعاني بعد مرور 500 يوم على الحرب.

من جانبها، نددت منظمة هيومن رايتس، في تقرير نشرته، اليوم الخميس، بما وصفته بأنه “إعدامات عاجلة وتعذيب وتمثيل بالجثث من قبل طرفي النزاع في السودان”، حيث تدور المعارك منذ أكثر من 16 شهرا، مشيرة إلى أن هذه الانتهاكات تشكل “جرائم حرب”.

وقالت المنظمة الحقوقية غير الحكومية، التي تتّخذ نيويورك مقرًّا لها، إن “القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والمقاتلين التابعين لهما نفّذوا إعدامات موجزة ومارسوا التعذيب وسوء المعاملة مع الأسرى ومثلوا بالجثث”.

ودعت الطرفين إلى “أن يأمرا سرًّا وعلنًا بوقف هذه الانتهاكات التي تشكل جرائم حرب”، وطالبت بإجراء تحقيقات دولية تضم بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في السودان.

“The only thing worse than the lack of international attention on #Sudan’s atrocities right now is the lack of justice for them. But the two things are deeply interconnected.”

Read @astroehlein’s Daily Brief: https://t.co/jWUEIVkITp pic.twitter.com/uqNSb6UtuJ

— Human Rights Watch (@hrw) August 29, 2024