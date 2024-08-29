المبعوث الأمريكي: الدعم السريع يستعد لشنّ هجوم على الفاشر وقصف الجيش مستمر

قال المبعوث الأمريكي الخاص للسودان توم بريللو، إن قوات الدعم السريع تستعد لشن هجوم جديد على مدينة الفاشر في حين يستمر قصف الجيش، وإن الوضع يفرض ظروفا يائسة على العاملين في المجال الإنساني.

وطالب المبعوث الأمريكي في منشور على منصة إكس، طرفي النزاع بالامتناع عن التصعيد والسماح للمساعدات بالوصول إلى المدنيين، وقال إن الشعب السوداني لا يزال يعاني بعد مرور 500 يوم على الحرب.

هيومن رايتس تندد

من جانبها، نددت منظمة هيومن رايتس، في تقرير نشرته، اليوم الخميس، بما وصفته بأنه “إعدامات عاجلة وتعذيب وتمثيل بالجثث من قبل طرفي النزاع في السودان”، حيث تدور المعارك منذ أكثر من 16 شهرا، مشيرة إلى أن هذه الانتهاكات تشكل “جرائم حرب”.

وقالت المنظمة الحقوقية غير الحكومية، التي تتّخذ نيويورك مقرًّا لها، إن “القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والمقاتلين التابعين لهما نفّذوا إعدامات موجزة ومارسوا التعذيب وسوء المعاملة مع الأسرى ومثلوا بالجثث”.

ودعت الطرفين إلى “أن يأمرا سرًّا وعلنًا بوقف هذه الانتهاكات التي تشكل جرائم حرب”، وطالبت بإجراء تحقيقات دولية تضم بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في السودان.

“The only thing worse than the lack of international attention on #Sudan’s atrocities right now is the lack of justice for them. But the two things are deeply interconnected.” Read @astroehlein’s Daily Brief: https://t.co/jWUEIVkITp pic.twitter.com/uqNSb6UtuJ — Human Rights Watch (@hrw) August 29, 2024

مقتل 12 مواطنا بمسيّرات الجيش

وفي هذا السياق، أعلنت لجان مقاومة الخرطوم بحري شمالي العاصمة، مقتل 12 مدنيًّا بمنطقة الجيلي جراء قصف مسيّرات الجيش السوداني للمنطقة.

وطالب بيان لجان مقاومة بحري “الجيش، بكف يده عن أرواح المدنيين وتوضيح ما يحدث في مناطق الريف الشمالي ببحري التي شهدت حوادث مشابهة”.

وأضاف البيان أن الأسواق التي أصبحت الملاذ الأخير للمواطنين لكسب عيشهم، تحولت إلى أهداف عسكرية، وأكد ما قال إنه “الموقف الثابت اتجاه انتهاكات طرفي الصراع” مطالبا المجتمع الدولي باتخاذ موقف واضح، ووضع حدّ لانتهاك حقوق المدنيين.

ارتفاع الوفيات بالكوليرا

يأتي ذلك وسط الظروف الصعبة التي يعيشها المدنيون في السودان جراء هطل أمطار غزيرة تسببت في سيول وفيضانات، أدت إلى مقتل وإصابة مواطنين وأضرار مادية كبيرة.

وأعلنت غرفة طوارئ الخريف بالسودان ارتفاع حالات الوفاة بالكوليرا إلى 56 في حين سجلت 128 إصابة جديدة في ولايتي كسلا والقضارف شرقي السودان.

واستعرضت غرفة طوارئ الخريف تقارير الإدارات، مشيرة إلى تأثر 50 محلية و440 منطقة في 10 ولايات بالخريف.

ضحايا الحرب في السودان

وأسفرت الحرب في السودان عن عشرات الآلاف من القتلى، ولم تتّضح الحصيلة الفعلية للنزاع، وتفيد تقديرات بأنها قد تصل إلى “150 ألف قتيل” وفقا للمبعوث الأمريكي للسودان.

ونزح أكثر من عشرة ملايين شخص داخل السودان أو لجؤوا إلى البلدان المجاورة منذ اندلاع المعارك، بحسب إحصاءات الأمم المتحدة، وتسببت المعارك في دمار واسع في البنية التحتية للبلاد، وخرج أكثر من ثلاثة أرباع المرافق الصحية عن الخدمة.