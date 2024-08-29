الأخبار|تشيلي

بعدما اكتشف أن تذكرته مزورة.. مسافر غاضب يحطم مكتب تسجيل الوصول في مطار سانتياغو (فيديو)

تسببت الحادثة في إرباك حركة الركاب وتأخير الرحلات (مواقع أجنبية)
29/8/2024

شهد مطار “أرتورو ميرينو بينيتيز” الدولي في العاصمة التشيلية سانتياغو، حادثًا أثار الذعر بين المسافرين، عندما حطّم أحد المسافرين مكتب تسجيل الوصول التابع لشركة الخطوط الجوية الأمريكية باستخدام مطرقة.

وبحسب شهود عيان، فقد ثار غضب المسافر، أول أمس الثلاثاء، بعد اكتشافه أنه وقع ضحية لعملية احتيال، حيث تبين أن تذكرة الطيران التي اشتراها متوجها إلى ميامي في الولايات المتحدة “مزورة”.

وبعد جدال حاد مع موظفي الشركة، أخرج المسافر مطرقة من حقيبته وبدأ تحطيم أجهزة الكمبيوتر والشاشات الموجودة على مكتب التسجيل.

وتمكنت قوات الشرطة من القبض على المعتدي، بعد أن تسبب في حالة من الفوضى والارتباك في صالة الوصول بالمطار.

المصدر : الجزيرة مباشر

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