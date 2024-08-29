بعدما اكتشف أن تذكرته مزورة.. مسافر غاضب يحطم مكتب تسجيل الوصول في مطار سانتياغو (فيديو)

شهد مطار “أرتورو ميرينو بينيتيز” الدولي في العاصمة التشيلية سانتياغو، حادثًا أثار الذعر بين المسافرين، عندما حطّم أحد المسافرين مكتب تسجيل الوصول التابع لشركة الخطوط الجوية الأمريكية باستخدام مطرقة.

وبحسب شهود عيان، فقد ثار غضب المسافر، أول أمس الثلاثاء، بعد اكتشافه أنه وقع ضحية لعملية احتيال، حيث تبين أن تذكرة الطيران التي اشتراها متوجها إلى ميامي في الولايات المتحدة “مزورة”.

Hombre destruye stand de aerolínea en el aeropuerto de Santiago de Chile? Que paso??? pic.twitter.com/OkwVr1ztaD — JOSE MANUEL BRITO (@Jmbs90) August 28, 2024

وبعد جدال حاد مع موظفي الشركة، أخرج المسافر مطرقة من حقيبته وبدأ تحطيم أجهزة الكمبيوتر والشاشات الموجودة على مكتب التسجيل.

Pasajero de #AmericanAirlines se niega pagar exceso de equipaje y reacciona de esta forma. Está pasando actualmente ahora en el Aeropuerto Nuevo Pudahuel de Santiago pic.twitter.com/ouh2ui33Nh — 𝑰𝑮𝑵𝑨𝑪𝑰𝑶 (@nachoconca) August 27, 2024

وتمكنت قوات الشرطة من القبض على المعتدي، بعد أن تسبب في حالة من الفوضى والارتباك في صالة الوصول بالمطار.