جماعة الحوثي تسمح بسحب سفينة نفط مشتعلة من البحر الأحمر (فيديو)

أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، أنها سمحت بسحب سفينة النفط “إم في سونيون” التي تشتعل فيها النيران في البحر الأحمر منذ 6 أيام، وذلك استجابة لمطالب دولية.

وقال المتحدث باسم الجماعة محمد عبد السلام، عبر منصة إكس مساء أمس الأربعاء “بعد تواصل جهات دولية عدة معنا خصوصا الأوروبية تم السماح لهم بسحب سفينة النفط المحترقة سونيون”.

واعتبر أن احتراق السفينة “مثال على جدية اليمن في استهداف أي سفينة تنتهك قرار الحظر اليمني القاضي بمنع عبور أي سفينة إلى موانئ فلسطين المحتلة”.

🔴عاجل🔴

رئيس الوفد الوطني محمد عبدالسلام:

🔹 بعد تواصل عدة جهات دولية معنا خصوصا الأوروبية تم السماح لهم بسحب سفينة النفط المحترقة سونيون

🔹نؤكد أن احتراق سفينة سونيون مثال على جدية اليمن في استهداف أي سفينة تنتهك قرار الحظر اليمني

🔹قرار منع عبور السفن إلى موانئ فلسطين… pic.twitter.com/C67djlIGCb — قناة المسيرة (@TvAlmasirah) August 28, 2024

وأضاف أنه يتعين “على جميع شركات الشحن البحري المرتبطة بكيان العدو الصهيوني أن تدرك أن سفنها ستبقى عرضة للضربات في أي مكان تطاله يد القوات المسلحة للجماعة حتى وقف العدوان الإسرائيلي ورفع الحصار عن غزة”.

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، أعلنت مهمة “أسبيدس” العسكرية التابعة للاتحاد الأوروبي استمرار اشتعال النيران على سطح السفينة إم في سونيون، في البحر الأحمر لليوم السادس، منذ استهدافها من جماعة الحوثي في 23 أغسطس/آب الجاري.

Update on M/V SOUNION: The M/V SOUNION has been on fire since August 23rd. EUNAVFOR ASPIDES 🇪🇺 operating assets in the area have reported that there are fires detected in several locations on the main deck of the vessel. There’s no oil spill, and the ship is still anchored and… pic.twitter.com/urJIZ0Y5AW — EUNAVFOR ASPIDES (@EUNAVFORASPIDES) August 28, 2024

استهداف السفينة

ومساء الخميس الماضي، أكد الحوثيون في بيان “استهداف السفينة سونيون في البحر الأحمر، بسبب انتهاكها حظر الوصول إلى موانئ إسرائيل”.

وقالت الجماعة في بيان للمتحدث العسكري يحيى سريع إن السفينة سونيون أصبحت عرضة للغرق، ونشرت مهمة (أسبيدس) الأوروبية صورا تُظهر تصاعد ألسنة اللهب والدخان من سطح السفينة.

وقالت مهمة الاتحاد الأوروبي البحرية في البحر الأحمر (أسبيدس) يوم الاثنين إن النيران لا تزال مشتعلة في السفينة سونيون، التي ترفع علم اليونان، منذ 23 أغسطس/آب جراء هجوم عليها من جماعة الحوثي.

وذكرت المهمة -التي أطلقها الاتحاد الأوروبي في فبراير/شباط الماضي للمساعدة على حماية الملاحة الدولية في البحر الأحمر- أنه لا توجد أي مؤشرات واضحة حتى الآن على تسرب نفطي.

خطر بيئي

وقالت أسبيدس يوم الخميس إن الناقلة، التي تحمل 150 ألف طن من النفط الخام، تشكل خطرا بيئيا، في حين حذر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية من أن “هجمات الحوثيين المستمرة تهدد بتسرب مليون برميل من النفط في البحر الأحمر”.

وقال ماثيو ميلر في بيان يوم السبت الماضي إن “هجمات الحوثيين المستمرة تهدد بتسرب مليون برميل من النفط في البحر الأحمر، وهي كمية أكبر بأربعة أضعاف من كارثة إكسون فالديز عام 1989 التي تشكل إحدى أكبر الكوارث البيئية في تاريخ الولايات المتحدة.

والسفينة “سونيون” هي السفينة الثالثة المملوكة لشركة “دلتا تانكرز” التي تتعرض لهجوم في البحر الأحمر هذا الشهر، بعد سفينتَي “دلتا بلو” و”دلتا أتلانتيكا”، وفقا لبيانات الشحن.

ويستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي “تضامنًا مع غزة التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي”.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن، ردًّا على هجماتهم البحرية، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.