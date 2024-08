جماعة الحوثي تسمح بسحب سفينة نفط مشتعلة من البحر الأحمر (فيديو)

أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، أنها سمحت بسحب سفينة النفط “إم في سونيون” التي تشتعل فيها النيران في البحر الأحمر منذ 6 أيام، وذلك استجابة لمطالب دولية.

وقال المتحدث باسم الجماعة محمد عبد السلام، عبر منصة إكس مساء أمس الأربعاء “بعد تواصل جهات دولية عدة معنا خصوصا الأوروبية تم السماح لهم بسحب سفينة النفط المحترقة سونيون”.

واعتبر أن احتراق السفينة “مثال على جدية اليمن في استهداف أي سفينة تنتهك قرار الحظر اليمني القاضي بمنع عبور أي سفينة إلى موانئ فلسطين المحتلة”.

وأضاف أنه يتعين “على جميع شركات الشحن البحري المرتبطة بكيان العدو الصهيوني أن تدرك أن سفنها ستبقى عرضة للضربات في أي مكان تطاله يد القوات المسلحة للجماعة حتى وقف العدوان الإسرائيلي ورفع الحصار عن غزة”.

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، أعلنت مهمة “أسبيدس” العسكرية التابعة للاتحاد الأوروبي استمرار اشتعال النيران على سطح السفينة إم في سونيون، في البحر الأحمر لليوم السادس، منذ استهدافها من جماعة الحوثي في 23 أغسطس/آب الجاري.

Update on M/V SOUNION:

The M/V SOUNION has been on fire since August 23rd.

EUNAVFOR ASPIDES 🇪🇺 operating assets in the area have reported that there are fires detected in several locations on the main deck of the vessel. There’s no oil spill, and the ship is still anchored and… pic.twitter.com/urJIZ0Y5AW

— EUNAVFOR ASPIDES (@EUNAVFORASPIDES) August 28, 2024