جنود إسرائيليون يطلبون “راحة” وعقوبات ضد وزيرين.. أبرز ما تداوله الإعلام الإسرائيلي الأربعاء

تناولت وسائل الإعلام الإسرائيلية، الأربعاء، مجموعة من الأخبار أبرزها محادثات فرض عقوبات أوروبية على وزيري الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش، بسبب “التحريض على جرائم حرب”، وانطلاق وفد إسرائيلي إلى قطر لاستئناف المفاوضات غير المباشرة مع حركة “حماس” بشأن تبادل أسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

وأبرزت وسائل الإعلام أيضًا مزاعم الموافقة على هدنة مؤقتة في قطاع غزة لتطعيم السكان ضد فيروس شلل الأطفال، ونفي مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لهذه الهدنة.

وسلّطت الضوء على أكبر عملية عسكرية منذ عقدين في الضفة الغربية وتركيزها على مخيمات جنين ونور شمس والفارعة، بالإضافة إلى رفض 30 حاخامًا إسرائيليًا تمويل اقتحام المسجد الأقصى.

الجزيرة مباشر تستعرض أبرز ما جاء في الإعلام الإسرائيلي، الأربعاء، بشأن هذه المستجدات:

العملية العسكرية في الضفة الغربية “الأكبر” منذ عقدين

وصفت القناة 14 الإسرائيلية العملية العسكرية في الضفة الغربية بأنها “الأكبر” منذ عقدين، مشيرة إلى أنها تركز على مخيمات جنين ونور شمس والفارعة.

وأضافت القناة أن العملية يتوقع أن تستمر لأيام عدة.

رفض تمويل اقتحام المسجد الأقصى

أعرب 30 حاخامًا إسرائيليًا من تيار “الصهيونية الدينية” عن رفضهم لقرار وزير التراث عميحاي إلياهو تمويل اقتحام المستوطنين المسجد الأقصى.

وذكر الحاخامات في رسالة نشرتها القناة 14 الإسرائيلية أن القرار يعد “تجاوزًا للتوراة”.

بحث فرض عقوبات على وزيري الأمن القومي والمالية

قالت قناة القناة 12 الإسرائيلية إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيبحثون، الخميس، فرض عقوبات على وزيري الأمن القومي إيتمار بن غفير، والمالية بتسلئيل سموتريتش، على خلفية “التحريض على ارتكاب جرائم حرب”.

وأوضحت أن الاجتماع سيُعقد في بروكسل بناءً على اقتراح من جوزيف بوريل، ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي.

عقوبات أمريكية مرتقبة ضد منظمة “هاشومير يوش”

ذكر موقع “واللا” أن واشنطن ستعلن عقوبات ضد منظمة “هاشومير يوش” الإسرائيلية لدعمها عنف المستوطنين في الضفة الغربية.

وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الموضوع يخضع لمناقشات مكثفة مع الولايات المتحدة.

وفد إسرائيلي إلى قطر لمحادثات تبادل الأسرى

غادر وفد إسرائيلي إلى الدوحة، الأربعاء، لمتابعة محادثات للتوصل إلى اتفاق بين تل أبيب وحركة “حماس”، لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

وذكرت صحيفة “هآرتس” أن الوفد يتألف من أعضاء من الموساد والشاباك والجيش الإسرائيلي، لمواصلة محادثات مع ممثلي قطر ومصر.

هدنة مؤقتة في قطاع غزة لتطعيم السكان

زعمت القناة 13 الإسرائيلية أن الحكومة وافقت على مقترح أمريكي بوقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة بغرض تطعيم السكان ضد شلل الأطفال، ونفى مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن يكون الحديث عن هدنة، مؤكدًا أن الأمر يتعلق بتخصيص أماكن للتطعيم.

جنود إسرائيليون في غزة يطلبون فترات راحة

أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن جنودًا في غزة استدعوا لمحاكمات عسكرية بعد طلبهم فترات راحة بسبب الإنهاك، وتم تهديدهم بالحبس بتهمة عدم طاعة الأوامر.

إطلاق صواريخ من جنوب لبنان

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، الأربعاء، بأن صاروخين أُطلقا من جنوب لبنان باتجاه منطقة الجليل الأعلى شمالي إسرائيل، حيث تسبب أحدهما بأضرار طفيفة في البنى التحتية.

وذكرت القناة 12 أن صفارات الإنذار انطلقت في البلدات الإسرائيلية القريبة من الحدود اللبنانية، وتم رصد إطلاق الصواريخ على محيط مستوطنة كريات شمونة.