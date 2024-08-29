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رجل يعتدي على طفل “أجنبي” داخل مترو إسطنبول وغضب واسع عبر المنصات (شاهد)

الرجل صفع الطفل على وجهه وسط محاولات الركاب إبعاده عن الصغير (وسائل التواصل)
29/8/2024-|آخر تحديث: 29/8/202403:25 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

أثار مقطع مصور تداولته وسائل إعلام تركية، على مواقع التواصل الاجتماعي يوم أمس الأربعاء، وقالت إنه لرجل يعتدي بالضرب على طفل “أجنبي” يبيع إكسسوارات للشعر، داخل مترو الأنفاق في مدينة إسطنبول التركية؛ غضبًا واستنكارًا واسعين بين الأوساط التركية عبر المنصات، مدينين هذا “الانتهاك” ومطالبين السلطات التركية بمعاقبة المعتدي.

وأظهر فيديو بثته وكالة “ميزوبوتاميا” التركية، عبر منصة إكس، لحظة اعتداء الرجل على الطفل داخل المترو، وسط محاولة الراكبين إبعاده عن الطفل الذي كان يبكي من الخوف.

وبعد انتشار الفيديو بساعات، أعلن وزير العدل التركي، يلماز طنتيش عبر حسابه على منصة إكس، فتح تحقيق ضد الشخص الذي ضرب الطفل، قائلًا “بدأ مكتب المدعي العام في إسطنبول تحقيقًا ضد المشتبه فيه الذي اعتدى جسديًّا على طفل أجنبي يبيع البضائع في مترو الأنفاق في إسطنبول”.

وأضاف “تتواصل الجهود لتحديد هوية المشتبه فيه والقبض عليه، فمن غير المقبول استخدام العنف الجسدي ضد طفل هو مثال البراءة بغض النظر عن العرق أو اللون أو الدين أو اللغة”، مشيرا إلى أن كراهية الأجانب والعنصرية تتعارض تماما مع قيم المجتمع التركي.

وتفاعل ناشطون ومغردون أتراك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فعلّق الصحفي شامل طيار عبر إكس، قائلًا “متى أصبحنا بلا رحمة إلى هذا الحد؟ ما هي الحالة النفسية التي تصفع وتضرب طفلًا يبيع البضائع لمجرد أنه سوري؟ ومن أجل أن نكون قدوة، ينبغي الإمساك بمثل هذه الكائنات البشرية بآذانها وإلقائها خلف القضبان. أنا متأكد من أنه سينال العقاب الذي يستحقه في أقرب وقت ممكن. دموع ذلك الطفل لن تشفيه مدى الحياة”.

وكتب المدون عثمان تشيليك “ما نوع القسوة التي يتعرض لها الطفل؟ الأمة التركية النبيلة لا تمس النساء والأطفال حتى في الحرب”.

كما علقت الصحفية التركية أوزلم دوغان بغضب “هذا المخلوق الذي هاجم وضرب الطفل السوري، يجب القبض عليه واحتجازه مكبل اليدين”.

المصدر : الجزيرة مباشر

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