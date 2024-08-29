شاهد: فصائل المقاومة تقصف قوات الاحتلال بصواريخ 107 وقذائف الهاون

نشرت كتائب “شهداء الأقصى” مشاهد مصورة، الخميس، لما قالت إنه قصف عناصرها لخط الإمداد في محور نتساريم الذي تسيطر عليه قوات الاحتلال الإسرائيلي، بصواريخ 107 وقذائف الهاون، وذلك بالاشتراك مع سرايا القدس-الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي وقوات الشهيد عمر قاسم، ضمن معركة “طوفان الأقصى“.

كما نشرت ألوية الناصر صلاح الدين-الجناح العسكري للجان المقاومة الفلسطينية، مشاهد اليوم الخميس، قالت إنها “لقصف العدو شرق دير البلح بقذائف الهاون عيار 60 ملم بالاشتراك مع كتائب شهداء الأقصى-لواء العمودي”.