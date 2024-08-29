الأخبار|الهند

طلاب مدرسة يبكون بعد إيقاف معلمتهم المسلمة في الهند (فيديو)

ظلت المعلمة تواسي طلابها وطالباتها وهم يبكون بشدة بجوار بوابة المدرسة (وسائل التواصل)
29/8/2024

تفاعل ناشطون ومدونون هنود بعد تداول مشاهد لأطفال مدرسة وهم يبكون في وداع معلمتهم المسلمة، عائشة برافين، بعد إيقافها عن العمل بدعوى منعها طلابا هندوسا من وضع التيلاك (العلامة الحمراء التي توضع على جبهة الهندوس) أثناء وجودهم في المدرسة.

وفي المشاهد، تظهر المعلمة وهي تواسي طلابها وطالباتها وهم يبكون بشدة بجوار بوابة المدرسة أثناء مغادرتها. وقد تداول ناشطون الفيديو مشيرين إلى أن اللقطات تبين عكس الادعاء، وأنها تحظى بتقدير طلابها.

واعتبر مدونون أن المعلمة المسلمة عائشة، التي تعمل في إحدى المدارس بمنطقة بيجنور بولاية أوتار براديش، قد تم “تأطيرها سياسيًّا”، ونقلت وسائل إعلام هندية أن المعلمة نفت ادعاء منعها لأي شخص من وضع التيلاك.

وقال موقع “لايف هندوستان” إن المعلمة نفت تلك الادعاءات غير الصحيحة، وقالت إنها تعمل في التدريس منذ 18 عاما، وأشارت إلى أنه يمكن الحصول على معلومات حول سلوكها من المدرسة.

المصدر : الجزيرة مباشر

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