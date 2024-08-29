طلاب مدرسة يبكون بعد إيقاف معلمتهم المسلمة في الهند (فيديو)

تفاعل ناشطون ومدونون هنود بعد تداول مشاهد لأطفال مدرسة وهم يبكون في وداع معلمتهم المسلمة، عائشة برافين، بعد إيقافها عن العمل بدعوى منعها طلابا هندوسا من وضع التيلاك (العلامة الحمراء التي توضع على جبهة الهندوس) أثناء وجودهم في المدرسة.

وفي المشاهد، تظهر المعلمة وهي تواسي طلابها وطالباتها وهم يبكون بشدة بجوار بوابة المدرسة أثناء مغادرتها. وقد تداول ناشطون الفيديو مشيرين إلى أن اللقطات تبين عكس الادعاء، وأنها تحظى بتقدير طلابها.

बिजनौर के प्राइमरी स्कूल की शिक्षिका आयशा को इस आरोप के साथ निलंबित कर दिया गया कि "उसने हिंदू छात्र छात्राओं को तिलक लगाकर ना आने का आदेश दिया है", निलंबित होने के बाद आयशा अपने घर जा रही थी तभी उनके छात्र उनके लिए रोने लगे बिलखने लगे, छात्र छात्राओं का यह भी कहना है कि मैम ने… pic.twitter.com/IkBCA6xfcc — Zakir Ali Tyagi (@ZakirAliTyagi) August 27, 2024

واعتبر مدونون أن المعلمة المسلمة عائشة، التي تعمل في إحدى المدارس بمنطقة بيجنور بولاية أوتار براديش، قد تم “تأطيرها سياسيًّا”، ونقلت وسائل إعلام هندية أن المعلمة نفت ادعاء منعها لأي شخص من وضع التيلاك.

बिजनौर जिले के भनेड़ा प्राइमरी स्कूल की शिक्षिका आयशा परवीन को निलंबित कर दिया गया कारण यह बताया गया कि उन्होंने बच्चों को टीका लगाकर स्कूल आने से मना कर दिया था शिक्षिका जा रही थी तब उनके छात्र छात्राएं बिलख बिलख कर रो रहे हैं. pic.twitter.com/sH4c91GKtz — Muhammad Azam (@mohd_azam_) August 27, 2024

وقال موقع “لايف هندوستان” إن المعلمة نفت تلك الادعاءات غير الصحيحة، وقالت إنها تعمل في التدريس منذ 18 عاما، وأشارت إلى أنه يمكن الحصول على معلومات حول سلوكها من المدرسة.