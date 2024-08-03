الأونروا في غزة: العملية التعليمية بدأت تعود تدريجيا بمناطق الوسط والجنوب

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اليوم السبت، أن العملية التعليمية في غزة بدأت العودة تدريجيًّا في بعض مراكز الإيواء بالمنطقة الوسطى ومدينة خان يونس في جنوب القطاع منذ الأول من أغسطس/آب الجاري.

وقالت مديرة الإعلام في الوكالة الأممية، إيناس حمدان في تصريحات لوكالة الأناضول، إن “الأنشطة التي بدأت يوم 1 من أغسطس الجاري هي عبارة عن عودة تدريجية لأنشطة التعليم وهي بالتأكيد جزء من مسار طويل”.

وتابعت “ستركز هذه العودة على الأنشطة الرياضية وكذلك أنشطة الفنون والدراما والألعاب”.

وأوضحت حمدان أن ذلك يأتي “إلى جانب الاستمرار بتنفيذ أنشطة دعم نفسي واجتماعي للطلبة في عدد من مراكز الإيواء بحسب ملاءمة الظروف”.

وذكرت أن “الأونروا تحاول من هذه المساهمة البسيطة مساعدة الأطفال الذين عاشوا وقاسوا ما لا ينبغي أن يشهده طفل في العالم، على استعادة جزء من طفولتهم التي سلبها أكثر من 300 يوم من الحرب الطاحنة”.

والأربعاء، قالت الأونروا في بيان، إن 85% من المباني المدرسية التابعة لها في قطاع غزة بواقع 477 من أصل 564، أصيبت بشكل مباشر أو تضررت وتحتاج إلى إعادة بناء كاملة أو إعادة تأهيل من أجل عودتها للعمل.

وسبق أن حذرت مؤسسات أممية ومحلية فلسطينية من أن الأطفال هم أكبر ضحية للحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وبدعم أمريكي تشنّ إسرائيل منذ 7 أكتوبر الماضي حربا مدمرة على غزة خلّفت أكثر من 130 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.