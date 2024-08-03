تلبية لدعوة هنية قبل استشهاده.. مظاهرات عالمية متوقعة تحت شعار “أوقفوا الإبادة”

دعت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة إلى التظاهر في جميع أنحاء العالم اليوم السبت.

وكان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، قد شدد قبل اغتياله على ضرورة المشاركة الوطنية والعربية والإسلامية والعالمية في هذا اليوم.

وأكد رئيس نادي الأسير الفلسطيني، عبد الله زغاري، أن القوى الوطنية ومؤسسات الأسرى الفلسطينية تنسق لهذا اليوم منذ أسابيع تحت شعار “أوقفوا الإبادة”.

وأضاف زغاري في حواره مع الجزيرة مباشر: “في ظل المحرقة التي يتعرض لها أهالينا في قطاع غزة، جاءت الفكرة بأن يكون يوم الثالث من أغسطس يومًا وطنيًّا وعالميًّا للتظاهرات الشعبية الحاشدة في الأراضي الفلسطينية ومختلف دول العالم، وأن يكون انطلاقة جديدة من أجل الضغط على مختلف المؤسسات الدولية والحكومات والسفارات”.

معسكر سدي تيمان

وفيما يتعلق بملف الأسرى، صرح زغاري بأن معسكر سدي تيمان، الذي هو في الأصل قاعدة عسكرية، يُعتبر محطة كبرى في عمليات التعذيب الممنهجة.

وقال زغاري: “ما يرتكبه جنود الاحتلال الإسرائيلي في حق الأسرى أسفر عن مقتل 46 أسيرًا لم يُفصح الاحتلال إلا عن 20 اسمًا منهم، كان آخرهم إسلام السرساوي الذي استشهد قبل أربعة أشهر”.

وأكد زغاري أن أعداد الأسرى تجاوزت عشرة آلاف، منهم 7500 أسير إداري يتم التجديد المستمر لهم، مشددًا على وجود آلاف الأسرى من قطاع غزة الذين لا يُعرف مصيرهم.

وقال: “لم نستطع توثيق الأعداد بسبب سياسة الإخفاء القسري، ولم نستطع التواصل إلا مع قليل من المحامين الذين تمكنوا من التواصل مع بعض الأسرى من غزة”.

وعن استشهاد إسماعيل هنية، أشار زغاري إلى أن تاريخ الاحتلال الإسرائيلي مليء بالاغتيالات السياسية للقادة الفلسطينيين، ومنهم أبو جهاد وجهاد أبو شرار، مؤكدًا أن “الأخ إسماعيل هنية هو قائد وطني استشهد بعملية اغتيال جبانة نفذها الاحتلال الإسرائيلي، ونحن كفلسطينيين نؤكد أن الوحدة الوطنية والتلاحم الفلسطيني هو صمام الأمان من أجل الخلاص من هذا الاحتلال وإنهاء الحرب بحق شعبنا”.