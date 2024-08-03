“صارت خردة على قارعة الطريق”.. سرايا القدس تدمر آلية عسكرية إسرائيلية شرق خان يونس (فيديو)

بثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي مشاهد لتدمير آلية عسكرية إسرائيلية بتفجير عبوة ناسفة من طراز “ثاقب” خلال توغل جيش الاحتلال شرق خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

وأظهرت المشاهد تجهيز مقاتلي سرايا القدس، للعبوة الناسفة وربطها بـ”مسطرة تفجير” تحت الأرض، ثم تفجيرها في الآلية الإسرائيلية التي تحولت في لحظات إلى حطام متناثر.

وترددت في خلفية المقطع كلمات لأبي حمزة، الناطق باسم سرايا القدس، قال فيها “فيا أيها المسلمون والمجاهدون، قاتلوا {أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا}”.

وأشاد أبو حمزة، في المقطع الصوتي، بالعبوات الناسفة المستخدمة في العملية قائلا “إنها فخر الصناعة الجهادية التي ألهبت دبابات الغزاة المعتدين التي صارت خردة على قارعة الطريق، وعويل الجنود الصهاينة الجبناء الذين فروا كالجراد ما بين هارب وجريح ومقتول أمام بأس مقاتلينا الأشداء”.

ووفقا لمعطيات جيش الاحتلال، فإن 689 ضابطا وجنديا إسرائيليا قتلوا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول، بينهم 329 بالمعارك البرية في قطاع غزة.