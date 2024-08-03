ضغط الزوار أم هجوم سيبراني؟ خلل مؤقت يصيب الموقع الإلكتروني لمطار بن غوريون

تعرض الموقع الإلكتروني الرسمي لمطار بن غوريون الإسرائيلي لخلل مساء أمس الجمعة، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، حيث تعطل وسط تعليق شركات طيران عالمية رحلاتها من إسرائيل وإليها.

وأفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بتعطل الموقع الإلكتروني لمطار بن غوريون في تل أبيب بسبب ما قالت إنه “الضغط الكثيف من الجمهور” في ظل تعليق شركات الطيران رحلاتها.

إلغاء رحلات طيران

واليوم أعلنت الذراع الهولندية لمجموعة الخطوط الجوية الفرنسية (كيه إل إم) أن الشركة ألغت جميع رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى 26 أكتوبر/تشرين الأول.

ويأتي قرار الشركة في أعقاب خطوات مماثلة اتخذتها لوفتهانزا ودلتا ويونايتد وشركات طيران أخرى في الأيام القليلة الماضية.

وأعلنت شركة إيتا الإيطالية للطيران في بيان على موقعها الإلكتروني أمس الجمعة أنها علقت رحلاتها من تل أبيب وإليها “بسبب التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط ولضمان سلامة ركابها وطواقمها”.

يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه لوفتهانزا -وهي أكبر مجموعة طيران أوروبية- تعليق كل رحلاتها إلى تل أبيب عدة أيام، وقالت إن ذلك سيكون بدءًا من مساء الخميس حتى 8 من أغسطس/آب.

ضغط الزوار أم هجوم؟

وقالت القناة الـ12 وصحيفة يديعوت أحرنوت، إن الموقع الإلكتروني الرسمي لمطار بن غوريون تعرض “لخلل مؤقت، دون معرفة الأسباب”.

وأرجعت هيئة المطار في بيان رسمي، الخلل بالموقع الإلكتروني إلى ضغط الزائرين عليه، لكن صحفيين إسرائيليين وفلسطينيين تحدثوا على منصات التواصل الاجتماعي، عن احتمال أن يكون العطل في الموقع الإلكتروني للمطار جراء هجوم سيبراني.

ومنذ بداية الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تعرضت عدة مواقع إلكترونية إسرائيلية رسمية وغير رسمية لهجمات سيبرانية، بينها الهجوم على أرشيف الدولة في ديسمبر/كانون الأول 2023.

“هجوم حزب الله”

يأتي ذلك وسط مخاوف وتأهب إسرائيل لضربات عسكرية من إيران وحزب الله انتقاما من اغتيالها رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، والقائد العسكري بحزب الله فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية من بيروت.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية بحالة “تأهب” لرد إيراني قد يشمل معسكرات ومواقع إستراتيجية “قد تنفذه طهران بصواريخ باليستية وصواريخ كروز ومسيّرات ويشارك فيه حزب الله بهجوم صاروخي واسع”.

وقررت الحكومة الإسرائيلية توزيع هواتف تعمل عبر الأقمار الاصطناعية على الوزراء وكبار المسؤولين خشية تضرر شبكة الاتصالات جراء هجوم من إيران وحزب الله.