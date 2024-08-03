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“عندما تتحرر فلسطين”.. أكرم إمام أوغلو يرد على وزير خارجية إسرائيل

أكرم إمام أوغلو حاكم ولاية إسطنبول ((أرشيفية) غيتي)
3/8/2024

قال رئيس بلدية اسطنبول عن حزب الشعب المعارض أكرم إمام أوغلو، رداً على وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، “إنني أرد على بيانك الذي يهين علم جمهورية تركيا ورئيسها”.

وأضاف في منشور على حسابه على شبكة (X): “لا نحتاج إلى تلقي دروس في الديمقراطية والقانون من المسؤولين عن معاناة وموت عدد لا يحصى من الأبرياء بمن فيهم الأطفال”.

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مؤكداً: “نعم، إن مستقبلاً أكثر إشراقاً ممكن بالفعل عندما تتحرر فلسطين”.

تصريحات كاتس

كان وزير الخارجية الإسرائيلي، قد نشر على حسابه في إكس، أن “أردوغان يحول تركيا إلى ديكتاتورية من خلال دعمه لقتلة ومغتصبي حماس ضد موقف العالم الحر بأكمله”، على حد زعمه.

وأضاف كاتس عن أردوغان: “إنه يحجب موقع إنستغرام الذي يستخدمه 57 مليون شخص في تركيا، ويقطع البث الرياضي لأن رياضيًا إسرائيليًا هزم رياضيًا تركيًا، ويهدد بغزو دولة ديمقراطية ليس لتركيا معها صراع عسكري، ويقطع العلاقات التجارية، ويضر بالمصدرين الأتراك بما يصل إلى 6 مليارات دولار سنويًا”.

وذكر كاتس: “دولة تركيا ذات قدرات علمية وثقافية وتكنولوجية واقتصادية لكن أردوغان يدمرها، ويهدم إرث أتاتورك الذي بنى تركيا متقدمة ومزدهرة”

وختم كاتس منشوره بالقول: “فلنأمل بأيام أفضل”، مع وضع إشارة في نهاية المنشور إلى أكرم إمام أوغلو.

وهو ما استدعى أكرم إمام للرد عليه على نفس المنشور.

تصريحات هاكان فيدان

كان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، قد قام بالرد على التصريحات المسيئة التي نشرها كاتس عن الرئيس التركي، وقال هاكان في منشور على منصة إكس: إن “هذه حالة مرضية كاملة، يسرائيل كاتس بدلاً من أن يكون وزيراً للخارجية يتحدث باستمرار بأوهامه الخاصة عن بلدنا ورئيسنا”.

وأضاف: “هذا الشخص الذي يشكل وجوده في الحكومة هوساً بالافتراء والكذب هو نصب تذكاري لعجرفة ووقاحة حكومة نتنياهو التي ترتكب إبادة جماعية”.

المصدر : الجزبرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي