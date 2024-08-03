“عندما تتحرر فلسطين”.. أكرم إمام أوغلو يرد على وزير خارجية إسرائيل

قال رئيس بلدية اسطنبول عن حزب الشعب المعارض أكرم إمام أوغلو، رداً على وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، “إنني أرد على بيانك الذي يهين علم جمهورية تركيا ورئيسها”.

وأضاف في منشور على حسابه على شبكة (X): “لا نحتاج إلى تلقي دروس في الديمقراطية والقانون من المسؤولين عن معاناة وموت عدد لا يحصى من الأبرياء بمن فيهم الأطفال”.

I am returning your statement, which insults the flag of the Republic of Türkiye and the President, as it is. We have no need to receive lessons on democracy and law from those responsible for the suffering and deaths of countless innocents including children. Yes, a brighter… https://t.co/idIl8ZMET3 — Ekrem İmamoğlu (International) (@imamoglu_int) August 2, 2024

مؤكداً: “نعم، إن مستقبلاً أكثر إشراقاً ممكن بالفعل عندما تتحرر فلسطين”.

تصريحات كاتس

كان وزير الخارجية الإسرائيلي، قد نشر على حسابه في إكس، أن “أردوغان يحول تركيا إلى ديكتاتورية من خلال دعمه لقتلة ومغتصبي حماس ضد موقف العالم الحر بأكمله”، على حد زعمه.

.@RTErdogan is turning Turkey into a dictatorship just because of his support for the murderers and rapists of Hamas, against the stance of the entire free world. He is blocking Instagram, with 57 million users in Turkey, cutting off sports broadcasts because an Israeli athlete… pic.twitter.com/5dpEhELf0C — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) August 2, 2024

وأضاف كاتس عن أردوغان: “إنه يحجب موقع إنستغرام الذي يستخدمه 57 مليون شخص في تركيا، ويقطع البث الرياضي لأن رياضيًا إسرائيليًا هزم رياضيًا تركيًا، ويهدد بغزو دولة ديمقراطية ليس لتركيا معها صراع عسكري، ويقطع العلاقات التجارية، ويضر بالمصدرين الأتراك بما يصل إلى 6 مليارات دولار سنويًا”.

وذكر كاتس: “دولة تركيا ذات قدرات علمية وثقافية وتكنولوجية واقتصادية لكن أردوغان يدمرها، ويهدم إرث أتاتورك الذي بنى تركيا متقدمة ومزدهرة”

وختم كاتس منشوره بالقول: “فلنأمل بأيام أفضل”، مع وضع إشارة في نهاية المنشور إلى أكرم إمام أوغلو.

وهو ما استدعى أكرم إمام للرد عليه على نفس المنشور.

تصريحات هاكان فيدان

كان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، قد قام بالرد على التصريحات المسيئة التي نشرها كاتس عن الرئيس التركي، وقال هاكان في منشور على منصة إكس: إن “هذه حالة مرضية كاملة، يسرائيل كاتس بدلاً من أن يكون وزيراً للخارجية يتحدث باستمرار بأوهامه الخاصة عن بلدنا ورئيسنا”.

Israel Katz’ın, Dışişleri Bakanlığı yapmak yerine, ülkemizi ve Sayın Cumhurbaşkanımızı kendi hezeyanlarına sürekli konu etmesi tam bir hastalık halidir. Kabinedeki varlığı, iftira ve yalan kusma saplantısından ibaret olan bu şahıs soykırımcı Netanyahu Hükümeti’nin hadsizlik… — Hakan Fidan (@HakanFidan) August 2, 2024

وأضاف: “هذا الشخص الذي يشكل وجوده في الحكومة هوساً بالافتراء والكذب هو نصب تذكاري لعجرفة ووقاحة حكومة نتنياهو التي ترتكب إبادة جماعية”.