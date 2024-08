“عندما تتحرر فلسطين”.. أكرم إمام أوغلو يرد على وزير خارجية إسرائيل

قال رئيس بلدية اسطنبول عن حزب الشعب المعارض أكرم إمام أوغلو، رداً على وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، “إنني أرد على بيانك الذي يهين علم جمهورية تركيا ورئيسها”.

وأضاف في منشور على حسابه على شبكة (X): “لا نحتاج إلى تلقي دروس في الديمقراطية والقانون من المسؤولين عن معاناة وموت عدد لا يحصى من الأبرياء بمن فيهم الأطفال”.

I am returning your statement, which insults the flag of the Republic of Türkiye and the President, as it is.

We have no need to receive lessons on democracy and law from those responsible for the suffering and deaths of countless innocents including children.

