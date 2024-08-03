في ثاني عملية خلال ساعات.. الاحتلال يغتال 4 فلسطينيين بطائرة مسيرة في طولكرم (فيديو)

استشهد، عصر اليوم السبت، أربعة فلسطينيين، جراء قصف ثان لقوات الاحتلال الإسرائيلي، استهدف مركبة كانوا يستقلونها في الطريق الواصل بين بلدة بلعا وضاحية اكتابا شرق طولكرم.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية قولها إن طائرة إسرائيلية مسيرة قصفت مركبة شرق طولكرم، ما أدى الى اشتعالها بشكل كامل، وأضافت أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال حاصرت مكان المركبة المستهدفة ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إليها.

قوات الاحتلال تستهدف الطواقم الصحفية بقنابل الغاز خلال تغطيتهم اقتحام مخيم طولكرم#الجزيرة_مباشر #طولكرم pic.twitter.com/3ISD9E8MzH — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 3, 2024

وأفاد مصدر أمني لوكالة الأنباء الفلسطينية، باستشهاد 4 مواطنين كانوا داخل المركبة المستهدفة، وقامت قوات الاحتلال باحتجاز جثامينهم.

ويتزامن استهداف المركبة شرق طولكرم، مع عدوان متواصل على مدينة طولكرم ومخيمها منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث استشهد 5 شبان بعد قصف مركبتهم بمسيرة احتلالية في المنطقة الواقعة بين بلدتي زيتا وعتيل شمال طولكرم.

إعادة اقتحام طولكرم

وأعادت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، اقتحام مدينة طولكرم، للمرة الثانية خلال ساعات قليلة من انسحابها منها وفرضت حصارا على مخيمها، واستهدفت الطواقم الصحفية بقنابل الغاز خلال تغطيتهم اقتحام المخيم.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن عددا كبيرا من آليات الاحتلال العسكرية ترافقها جرافتان من النوع الثقيل، اقتحم المدينة من محوريها الغربي والجنوبي، واتجه إلى مخيم طولكرم.

وقالت الوكالة إن قوات الاحتلال فرضت حصارا على المخيم، بعد نشر آلياتها على مداخله كافة، ونشر قناصتها على أسطح البنايات العالية المحاذية والكاشفة للمخيم، مع اقتحامها لضاحية ذنابة الملاصقة له، وسط سماع أصوات إطلاق نار كثيف، وتحليق لطائرات الاستطلاع.

▪️ تغطية صحفية: " الاحتلال ينشر مشاهد للحظة استهدافه مقــاومين من الجو بعد أن اشتبك معهم في الجبال قرب ضاحية إكتابا بطولكرم." pic.twitter.com/7taekXHi17 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 3, 2024

وأشارت إلى أن جرافات الاحتلال دمرت ممتلكات المواطنين من أسوار منازل ومركبات، خلال توجهها إلى المخيم، في الوقت الذي شرعت فيه بتجريف شارع المقاطعة عند المدخل الغربي للمخيم.

وأطلقت قوات الاحتلال المتمركزة على مدخل مخيم طولكرم قنابل الغاز السام تجاه مجموعة من الصحفيين كانوا متواجدين قرب المخيم لتغطية الأحداث، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق.

وأفاد الهلال الأحمر، بأن طواقمه في طولكرم قدمت الإسعاف ميدانيا لثلاث إصابات اختناق بالغاز، في حين تواصل جرافات الاحتلال تجريف شوارع مخيم طولكرم وتخريب البنية التحتية في عدة شوارع.

▪️من موقع اغتيال الاحتلال لأربعة شبان قرب ضاحية إكتابا بطولكرم. pic.twitter.com/2DALbSQdt7 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 3, 2024

وكانت قوات الاحتلال وجرافاتها اقتحمت فجر اليوم السبت المنطقة الغربية للمدينة، وشرعت في تجريف وتخريب الشارع المحيط بمسجد المرابطين ودوار المحاكم، قبل انسحابها مع ساعات الصباح.

واستشهد خمسة شبان صباح اليوم السبت، جراء قصف طائرة مسيرة، مركبة كانوا يستقلونها على طريق زيتا-عتيل شمالي طولكرم، في الوقت الذي اقتحمت آليات الاحتلال بلدة قفين وقامت بتخريب ممتلكات مواطنين.