“لا يمكننا تعلم شيء من قتلة أمثالكم”.. تركيا ترد على وزير الخارجية الإسرائيلي

شجب رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، إساءة وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إلى بلاده قائلًا: “لا يمكن أن نتعلم أي شيء من قتلة أمثالكم”.

جاء ذلك في منشور عبر حسابه على منصة إكس، أمس الجمعة، ردًّا على منشور لكاتس استهدف فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

Buraya bak, katil ruh hastası! Sen Recep Tayyip Erdoğan’ın ismini, masumların kanını emdiğin o kirli ağzına aldıkça biz kendisini daha fazla desteklemeye, daha kararlı bir şekilde arkasında durmaya devam edeceğiz. Sizin gibi eli kanlı soykırımcı katillerden Sayın… https://t.co/xx0Kf5As2q — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) August 2, 2024

وقال ألطون “لا يمكن لرئيسنا ولا بلدنا تعلّم أي شيء من قتلة أمثالكم، [أنتم] مرتكبو الإبادة الجماعية، وأيديكم ملطخة بالدماء”.

وأضاف: “يوما ما ستحاسبون على المجازر التي ارتكبتموها في حق إخواننا الفلسطينيين، والإبادة الجماعية الشائنة”.

وأكد أنه “كلما تلفظ المسؤولون الإسرائيليون القتلة باسم الرئيس التركي، فسنواصل دعمنا له أكثر وسنقف خلفه بحزم”.

حالة مَرضية

بدوره اعتبر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن “هذه حالة مرضية كاملة، يسرائيل كاتس بدلًا من أن يكون وزيرًا للخارجية، يتحدث باستمرار بأوهامه الخاصة عن بلدنا ورئيسنا”.

وأضاف، في منشور على منصة إكس: “هذا الشخص الذي يشكل وجوده في الحكومة هوسًا بالافتراء والكذب هو نصب تذكاري لعجرفة ووقاحة حكومة نتنياهو التي ترتكب إبادة جماعية”.

وقال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي عمر جليك، في منشور على منصة إكس، إن “بيان وزير خارجية إسرائيل كاتس ذي العقلية النازية الذي استهدف دولتنا ورئيسنا السيد رجب طيب أردوغان هو وهْم مرتكب إبادة جماعية”، مشددًا على أن “كاتس وزير خارجية حكومة إبادة جماعية وآخِر شخص يمكنه التحدث باسم الديمقراطية والعالم الحر”.

وأضاف جليك “السياسة التي ينتهجها رئيسنا في قضية فلسطين هي الإرادة الحقيقية للعالم الحر. والصوت العالي للعالم الحر هو رئيسنا رجب طيب أردوغان”.

وتابع: “أصوات النازيين والقتلة هم أشخاص مثل نتنياهو وكاتس. وستجري محاكمة حكومة نتنياهو عاجلًا أم آجلًا على جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبتها”.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يدلي فيها وزير الخارجية الإسرائيلي بتصريحات مسيئة لتركيا ورئيسها أردوغان، بسبب الموقف الذي أبدته تركيا من الحرب الإسرائيلية على غزة.