“ليس مصابكم وحدكم”.. مصطفى البرغوثي يوجه رسالة إلى عائلة هنية (شاهد)

وجه الدكتور مصطفى البرغوثي، الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، رسالة إلى عائلة إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الذي استشهد في إيران يوم الأربعاء الماضي.

وقال البرغوثي في مقابلة مع (المسائية) عبر الجزيرة مباشر “أحيي عائلة الشهيد إسماعيل هنية، وأحيي صبرهم وصمودهم وصلابتهم، ولقد أظهروا عند استشهاد والدهم، الصلابة والعزيمة نفسها التي أظهرها الأخ المجاهد إسماعيل هنية عندما فقد 3 من أبنائه و6 من أحفاده، وقال كلمته المشهورة (الله يسهل عليهم)”.

وأضاف البرغوثي “هذه العائلة الكريمة التي أعرفها جيدا وكنت في بيتهم أكثر من مرة تظهر نفس السلوك النموذجي الذي يفتخر به كل شعبنا، ونحن نقول لكم إن هذا ليس مصابكم وحدكم، بل مصابنا كلنا”.

"اللقاء الأخير". رسالة خاصة من البرغوثي لعائلة الشهيد إسمـ ـاعيل هـ ـنية#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/6VZ3mzn8I3 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 2, 2024

وتابع “نحن لا نعزيكم، بل نقول إن هذا يوم فخر وعزة لكم على صمودكم وصلابتكم”.

وبدوره قال عبد السلام، نجل إسماعيل هنية، إن البرغوثي جزء من العائلة، مشيرا إلى أنه عاش مع والده طوال أكثر من 16 عاما محافظا على مواقفه الشجاعة وداعما لمسار العمل الوطني، على حد وصفه.

وشُيّع جثمان الشهيد إسماعيل هنية ومرافقه وسيم أبو شعبان في العاصمة القطرية الدوحة، أمس الجمعة، بمشاركة رسمية وشعبية.