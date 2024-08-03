واصل احتساء قهوته.. عائلة المقدسي نضال عصفر تنشر لحظة اعتقاله من قبل قوات الاحتلال (فيديو)
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3/8/2024-|آخر تحديث: 3/8/202410:22 PM (بتوقيت مكة المكرمة)
نشرت عائلة الأسير المقدسي نضال عصفر مقطع فيديو يوثق لحظة اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي له من منزله في بلدة بيت حنينا شمال القدس المحتلة.
ويُظهر الفيديو عصفر وهو ينهي احتساء كوب من القهوة، بينما يقوم جنود الاحتلال بتقييد يديه، في مشهد يعكس حالة من التحدي وعدم المبالاة بتعسف الاحتلال.
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يُذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت عصفر فجر السبت خلال حملة دهم واسعة طالت منازل المواطنين في الضفة الغربية والقدس.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اعتقلت، صباح السبت، مواطنَين من بلدتي الطور وسلوان في القدس المحتلة.
وإضافة إلى اعتقال نضال عصفور عقب دهم منزله في بلدة الطور، اعتقلت قوات الاحتلال الناشط رمزي العباسي من منزله في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.
المصدر : الجزيرة مباشر