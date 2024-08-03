وفد إسرائيلي يصل إلى القاهرة لبحث صفقة تبادل الأسرى

وصل وفد إسرائيلي برئاسة رئيس الموساد ديفيد برنياع إلى العاصمة المصرية القاهرة، اليوم السبت، لإجراء مفاوضات بشأن صفقة تبادل الأسرى مع الفصائل الفلسطينية بغزة.

وقال موقع والا الإسرائيلي إن الوفد بمشاركة رئيس الموساد برنياع ورئيس الشاباك رونين بار ومنسق العمليات (الإسرائيلية) في المناطق (الفلسطينية) اللواء غسان عليان، وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة.

وأضاف الموقع أن الوفد الإسرائيلي سيعقد اجتماعات مع رئيس المخابرات المصرية عباس كامل، ومع كبار المسؤولين في الجيش المصري بشأن موضوع صفقة إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، كما تشمل المباحثات مسألة الترتيبات الأمنية في محور فيلادلفيا على الحدود بين مصر وغزة، ومعبر رفح.

وأشار إلى أن سفر الوفد إلى القاهرة يأتي نتيجة الضغوط الأمريكية الشديدة على إسرائيل في الأيام الأخيرة لمواصلة المفاوضات.

وأضاف أن مسؤول ملف المختطفين في الجيش الإسرائيلي اللواء نيتسان ألون، لم ينضم إلى الوفد، وأن سبب عدم مشاركته هو اقتناعه بأن موقف نتنياهو المتشدد لا يمكن أن يؤدي إلى تقدم حقيقي.