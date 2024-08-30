وسائل إعلام: جرحى إسرائيليين بعملية طعن في طابا المصرية

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن 6 أشخاص أصيبوا بحادثة في أحد فنادق مدينة طابا المصرية، مشيرة إلى أن المصابين في طريقهم الآن إلى إسرائيل، فيما أكدت قناة القاهرة الإخبارية المصرية أن 3 سياح من “عرب 48” أصيبوا في مشاجرة.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن حادثة “طعن” لستة إسرائيليين في طابا قيد التحقق.

من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة “إسرائيل هيوم” أن الإصابات نتيجة شجار بين إسرائيليين وموظفي الفندق في مدينة طابا، ولا تزال الظروف والدوافع وراء الحادثة غير معلومة.

بدورها ذكرت قناة القاهرة الإخبارية المصرية نقلا عن مصدر مطلع قوله إن ثلاثة سياح أصيبوا الجمعة بأحد فنادق طابا بشبه جزيرة سيناء في مشاجرة بين سائحين من “عرب 48” وعامل مصري.

وأضافت أن العامل المصري أصيب “بجروح بالغة” في المشاجرة التي شملت أربعة سياح من “عرب 48″، وذلك في إشارة إلى فلسطينيين يعيشون في إسرائيل ويحملون جنسيتها.

وكانت القناة نقلت في وقت سابق عن مصدر مصري نفيه لصحة ما ورد في وسائل إعلام إسرائيلية عن وقوع حادث طعن لإسرائيليين.