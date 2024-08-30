إعلام عبري: إصابة 6 إسرائيليين بعملية طعن في طابا المصرية
قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن 6 أشخاص أصيبوا بحادثة في أحد فنادق مدينة طابا المصرية، مشيرة إلى أن المصابين في طريقهم الآن إلى إسرائيل.
وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن حادثة “طعن” الستة إسرائيليين في طابا قيد التحقق.
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من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة “إسرائيل هيوم” أن الإصابات نتيجة شجار بين إسرائيليين وموظفي الفندق في مدينة طابا، ولا تزال الظروف والدوافع وراء الحادثة غير معلومة.
ونقلت وسائل إعلام مصرية عن مصدر رفيع المستوى قوله: “حادث طعن لعدد من السائحين في طابا وننتظر التحقيقات الأولية”.
ونقلت قناة القاهرة الإخبارية المصرية عن شهود عيان قولهم إنه لا يوجد قتلى أو جرحى، وإن ما جرى مشاجرة بين بعض العاملين في أحد فنادق طابا وعدد من السائحين.
ونفى مصدر مصري رفيع المستوى لوسائل إعلام محلية صحة ما ورد في الإعلام الإسرائيلي عن وجود عملية طعن لمواطنيهم في طابا.