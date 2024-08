الأونروا: أي عملية عسكرية خلال حملة تطعيم شلل الأطفال في غزة ستكون كارثية

حذرت الوكالة الأممية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اليوم الجمعة، من مغبة تنفيذ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية بقطاع غزة أثناء حملة التطعيم المزمع إطلاقها ضد شلل الأطفال.

وفي 16 من أغسطس/آب، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل أول إصابة بشلل الأطفال بمدينة دير البلح لطفل يبلغ 10 أشهر لم يتلق أي جرعة تحصين ضد المرض.

"We cannot vaccinate children who are fleeing for their lives" @UNWateridge tells @BBCr4today that any military operations during the upcoming #polio vaccination campaign in #Gaza will impact @UN & partners ability to issue vaccinations to children.

ونقلت المنظمة على منصة إكس تصريحات للمسؤولة بالمنظمة لويز واتريدج ذكرت فيها أن أيّ عمليات عسكرية خلال حملة التطعيم المقبلة ضد شلل الأطفال في غزة ستؤثر في قدرة الأمم المتحدة وشركائها على منح اللقاحات للأطفال.

وأوضحت، أن عواقب الأمر لن تكون كارثية على الأطفال في قطاع غزة فحسب، بل على المنطقة بأكملها، وكل من عانوا بما فيه الكفاية خلال هذه الحرب.

وأكدت المسؤولة الحاجة الماسة إلى وقف إطلاق النار لإعطاء اللقاحات للأطفال، وأشارت في هذا الصدد إلى الأسرى الإسرائيليين بغزة، وقالت إنهم بحاجة إلى العودة إلى ديارهم وعائلاتهم، وأضافت “نحن بحاجة إلى فترة راحة للجميع”.

Today in north #Gaza, home after home flattened.

I was next to a young boy as a strike whistled above us. He froze, eyes wide open. It hit nearby & he just stood there, paralysed by fear.

What’s left for children here? Constant displacement, among constant unimaginable horror. pic.twitter.com/bQvS4uLfOv

— Louise Wateridge (@UNWateridge) August 17, 2024