الأونروا: أي عملية عسكرية خلال حملة تطعيم شلل الأطفال في غزة ستكون كارثية

حذرت الوكالة الأممية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اليوم الجمعة، من مغبة تنفيذ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية بقطاع غزة أثناء حملة التطعيم المزمع إطلاقها ضد شلل الأطفال.

وفي 16 من أغسطس/آب، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل أول إصابة بشلل الأطفال بمدينة دير البلح لطفل يبلغ 10 أشهر لم يتلق أي جرعة تحصين ضد المرض.

"We cannot vaccinate children who are fleeing for their lives"@UNWateridge tells @BBCr4today that any military operations during the upcoming #polio vaccination campaign in #Gaza will impact @UN & partners ability to issue vaccinations to children. Repercussions will not just… pic.twitter.com/LsK3LIJyFn — UNRWA (@UNRWA) August 30, 2024

“ستكون كارثية”

ونقلت المنظمة على منصة إكس تصريحات للمسؤولة بالمنظمة لويز واتريدج ذكرت فيها أن أيّ عمليات عسكرية خلال حملة التطعيم المقبلة ضد شلل الأطفال في غزة ستؤثر في قدرة الأمم المتحدة وشركائها على منح اللقاحات للأطفال.

وأوضحت، أن عواقب الأمر لن تكون كارثية على الأطفال في قطاع غزة فحسب، بل على المنطقة بأكملها، وكل من عانوا بما فيه الكفاية خلال هذه الحرب.

وأكدت المسؤولة الحاجة الماسة إلى وقف إطلاق النار لإعطاء اللقاحات للأطفال، وأشارت في هذا الصدد إلى الأسرى الإسرائيليين بغزة، وقالت إنهم بحاجة إلى العودة إلى ديارهم وعائلاتهم، وأضافت “نحن بحاجة إلى فترة راحة للجميع”.

Today in north #Gaza, home after home flattened. I was next to a young boy as a strike whistled above us. He froze, eyes wide open. It hit nearby & he just stood there, paralysed by fear. What’s left for children here? Constant displacement, among constant unimaginable horror. pic.twitter.com/bQvS4uLfOv — Louise Wateridge (@UNWateridge) August 17, 2024

“تعهد مبدئي”

وقال مسؤول كبير في منظمة الصحة العالمية أمس الخميس إن المنظمة تلقت “تعهدا مبدئيا بهدن مؤقتة في مناطق إنسانية محددة” في الحرب على قطاع غزة للسماح بحملة للتطعيم ضد شلل الأطفال.

يأتي ذلك في وقت تستعد فيه الأمم المتحدة لتطعيم نحو 640 ألف طفل في قطاع غزة، إذ أكدت منظمة الصحة العالمية في 23 أغسطس/آب أن رضيعا واحدا على الأقل أصيب بالشلل بالفعل بسبب فيروس شلل الأطفال من النوع الثاني في أول رصد لحالة إصابة بالمرض في القطاع منذ 25 عاما.

تسليم 1.2 مليون جرعة

من ناحية أخرى، قال مسؤول بمنظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة إن نحو 1.2 مليون جرعة من لقاح شلل الأطفال جرى تسليمها لقطاع غزة بالفعل قبل بدء حملة تطعيمات في الأول من سبتمبر/أيلول لتحصين أكثر من 640 ألف طفل من المرض.

وأضاف ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة أن هناك نحو 400 ألف جرعة أخرى في الطريق إلى هناك.

فيروس شلل الأطفال في غزة

وقبل أسابيع، أعلنت وزارة الصحة في غزة اكتشاف فيروس شلل الأطفال في مياه الصرف الصحي، وذلك بعد أخذ عينات من تلك المياه، محذرة من خطورة انتشاره بين النازحين.

وأعلنت الوزارة في وقت لاحق اكتشاف أول حالة إصابة بالفيروس في وسط القطاع، وطالبت بإرسال التطعيمات اللازمة لمنع تفشي الفيروس.

وفي 16 من أغسطس/آب، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل أول إصابة بشلل الأطفال بمدينة دير البلح لطفل يبلغ 10 أشهر لم يتلق أي جرعة تحصين ضد المرض.