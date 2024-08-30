الصحة العالمية تكشف موعد انطلاق حملة تطعيم شلل الأطفال في غزة

أعلن ريك بيبركورن، ممثل منظمة الصحة العالمية في فلسطين، عن مشاركة المنظمة في حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في قطاع غزة، وذلك بعد تلقيها “التزامًا مبدئيًا” بهدن إنسانية لتسهيل حملة اللقاح الفموي للأطفال في المناطق التي ستجري فيها بالقطاع.

وأشار بيبركورن، الموجود في دير البلح، إلى أن الحملة ستتم على مرحلتين: الأولى ستبدأ في الأول من شهر سبتمبر/أيلول المقبل وتستمر لمدة 3 أيام من الساعة السادسة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا.

ونوه إلى إمكانية تمديد المدة ليوم أو يومين حسب الحاجة، نظرًا لصعوبة الوصول إلى بعض المناطق نتيجة الدمار الذي لحق بالطرقات والبنى التحتية.

وأكد المسؤول الأممي وصول 640 ألف جرعة من لقاح شلل الأطفال إلى غزة، متوقعًا وصول أكثر من 400 ألف جرعة إضافية في إطار جهود احتواء الفيروس ومنع انتشاره خارج القطاع.

وشدد بيبركورن على أهمية ضمان الأمن لحملة التطعيم لضمان سلامة الفريق الطبي، مؤكدًا أنه من الصعب جدًا إتمام الحملة دون الهدنة المقررة، التي تهدف إلى تطعيم أكثر من 90% من الفئة المستهدفة.

وأشار المسؤول إلى أن هناك أكثر من 10 آلاف مريض في قطاع غزة بحاجة للعلاج في الخارج، خاصة مع خروج العديد من المستشفيات عن الخدمة منذ أكثر من 50 يومًا، مما يعوق إجراء العمليات الجراحية.

اكتشاف فيروس شلل الأطفال

وقبل أسابيع، أعلنت وزارة الصحة في غزة اكتشاف فيروس شلل الأطفال في مياه الصرف الصحي، وذلك بعد أخذ عينات من تلك المياه، محذرة من خطورة انتشاره بين النازحين.

وأعلنت الوزارة في وقت لاحق اكتشاف أول حالة إصابة بالفيروس في وسط القطاع، وطالبت بضرورة إرسال التطعيمات اللازمة لمنع تفشي الفيروس، بينما نجحت المؤسسات الدولية في إدخال أكثر من مليون جرعة تطعيم للقطاع.

وفي 16 من أغسطس/آب، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل أول إصابة بشلل الأطفال في مدينة دير البلح لطفل يبلغ 10 شهور لم يتلق أي جرعة تحصين ضد المرض.