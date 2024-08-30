اللحظات الأولى لقصف روسي على مبنى بخاركيف أدى لمقتل 4 أشخاص (فيديو)

قتل أربعة أشخاص، بينهم طفلة، في ضربات جوية روسية على مدينة خاركيف بشرق أوكرانيا يوم الجمعة، وفقًا لما أعلنه رئيس البلدية إيغور تيريخوف.

وتعد خاركيف ثاني أكبر مدن أوكرانيا، وتقع على بعد نحو 40 كيلومترًا من الحدود الروسية. ومنذ هجوم روسيا على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، تعرضت خاركيف للقصف بشكل متكرر.

وقال تيريخوف عبر مواقع التواصل إن “المحتلين قتلوا طفلة في باحة لعب بمنطقة نيميشليانسكي”، كما أُصيب ثلاثة أشخاص آخرين في المنطقة نفسها.

وأضاف تيريخوف أن ثلاثة أشخاص آخرين قُتلوا في ضربة استهدفت مبنى شاهق في المنطقة الصناعية من المدينة.

وسمع دوي انفجارات في منطقة نيميشليانسكي، فيما أكد حاكم المنطقة، أوليغ سينيغوبوف، أن 28 شخصًا على الأقل أصيبوا في الهجمات، وأن الفرق الطبية هرعت إلى مواقع الانفجارات.