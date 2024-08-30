اللحظات الأولى لقصف روسي على مبنى في خاركيف أدى لمقتل 6 أشخاص (فيديو)

قتل 6 أشخاص، بينهم طفلة، في ضربات جوية روسية على مدينة خاركيف شرقي أوكرانيا يوم الجمعة.

وقال حاكم خاركيف الأوكرانية أوليغ سينيغوبوف إن حصيلة ضحايا الهجوم الروسي على المدينة ارتفع إلى 6 قتلى و47 مصابا بينهم حالات خطيرة.

وتعد خاركيف ثاني أكبر مدن أوكرانيا، وتقع على بعد نحو 40 كيلو مترًا من الحدود الروسية، ومنذ هجوم روسيا على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، تعرضت خاركيف للقصف بشكل متكرر.

وقال رئيس البلدية إيغور تيريخوف عبر مواقع التواصل إن “المحتلين قتلوا طفلة في باحة لعب بمنطقة نيميشليانسكي”، كما أُصيب 3 أشخاص آخرين في المنطقة نفسها.

وأضاف تيريخوف أن 3 أشخاص آخرين قُتلوا بضربة استهدفت مبنى شاهقًا في المنطقة الصناعية من المدينة.

وسمع دوي انفجارات في منطقة نيميشليانسكي، فيما أكد حاكم المنطقة، أوليغ سينيغوبوف، أن 28 شخصًا على الأقل أصيبوا في الهجمات، وأن الفرق الطبية هرعت إلى مواقع الانفجارات.