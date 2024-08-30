بصواريخ حاصب 111.. كتائب المجاهدين تقصف قوات الاحتلال في محور نتساريم (شاهد)

بثت كتائب المجاهدين، الجناح العسكري لحركة المجاهدين الفلسطينية، اليوم الجمعة، مشاهد لاستهدافها قوات جيش الاحتلال المتمركزة في محور نتساريم بعدد من صواريخ “حاصب 111″، ضمن معركة طوفان الأقصى.

وأظهرت المشاهد وابلا من صواريخ حاصب وهو ينطلق نحو نتساريم، الذي تحول في الفترة الماضية إلى هدف للمقاومة الفلسطينية.

وبوتيرة يومية، تعلن فصائل المقاومة عن قتل وإصابة جنود إسرائيليين وتدمير آليات عسكرية في أنحاء غزة، وتطلق من حين إلى آخر صواريخ على إسرائيل، وتبث مقاطع مصورة توثق بعض عملياتها.

وطبقا لمعطيات الجيش الإسرائيلي، قتل 703 جنود إسرائيليين منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بينهم 339 في المعارك البرية بقطاع غزة التي بدأت في 27 أكتوبر.

وتشير المعطيات إلى إصابة 4 آلاف و400 جندي منذ بداية الحرب بينهم 2263 في المعارك البرية بالقطاع.

ولا يزال 26 يتلقون العلاج بالمستشفيات في حالة خطيرة و170 في حالة متوسطة و4 في حالة طفيفة، وفقا لمعطيات جيش الاحتلال.