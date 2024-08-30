“تعبنا يا برهان”.. سودانيات يطالبن بوقف الحرب خلال جولة لرئيس مجلس السيادة في مناطق متضررة (فيديو)

تفقد رئيس مجلس السيادة السوداني، قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، المناطق المتأثرة بالسيول والأمطار بالولاية الشمالية شمالي البلاد.

وقال بيان لمجلس السيادة في السودان، إن البرهان اطلع على حجم الأضرار والخسائر التي تعرض لها المواطنون في محلية مروي ومناطق تنقاسي والقرير وأسلي ومساوي بالولاية الشمالية.

وذكر بيان المجلس أن البرهان، وجّه أمس كافة أجهزة الدولة الاتحادية والولائية بتسخير كل الإمكانيات لمساعدة المواطنين في هذه المناطق وتقديم الدعم والعون لهم.

“تعبنا يا برهان”

وخلال الزيارة، عبّرت مجموعة من النساء من الولاية الشمالية عن مطالب تنادي بوقف الحرب الدائرة في السودان من أكثر من 16 شهرا، ودعت النساء البرهان إلى ضرورة إنهاء الحرب.

وأظهر مقطع فيديو جرى تداوله، امرأة تقف أمام البرهان وتقول “نحن تعبنا يا برهان، وهي تشير خلفها لمجموعة من النساء كنّ يهتفن “نحن تعبنا لا للحرب يا برهان”.

وبيّن مقطع الفيديو، أصواتا نسائية وهي تصيح “نحن نسوان السودان يا برهان، نحن تعبنا، تشردنا سنة كاملة وقاعدين في الشوارع. لا للحرب يا برهان”، ثم يسمع صوت بكاء.

وفي مشهد آخر أظهر مقطع الفيديو مجموعة من الأشخاص وهم يهتفون “جيش واحد. شعب واحد”.

نساء من الشمالية يطالبن البرهان بإيقاف الحرب: (نحن نسوان السودان يا برهان، نحن تعبنا، نحن بقينا في الشارع، لا للحرب با برهان).#السودان #sudan pic.twitter.com/qWfjt0oWFq — Ataf Mohamed عطاف محمد (@atafmohamed3) August 29, 2024

ضحايا الفيضانات

وأعلنت وزارة الصحة السودانية، مساء أمس الخميس، ارتفاع أعداد ضحايا الفيضانات إلى 173 شحصا منذ بدء موسم الأمطار في يونيو/حزيران الماضي، فيما ارتفعت الوفيات بالكوليرا إلى 71 حالة.

وقالت الوزارة في بيان، إن 5 ولايات تأثرت بالأمطار والسيول هي القضارف والبحر الأحمر شرقي البلاد والشمالية وجنوب وغرب كردفان (جنوب) لترتفع الولايات المتضررة إلى 11 من أصل 18 ولاية.

وذكر البيان أن 38 ألف أسرة تضررت، إضافة إلى أكثر من 170 ألف شخص، وارتفعت الإصابات بسبب الأمطار والسيول إلى 505، والوفيات إلى 173 شخصا.

⭕️ رئيس مجلس السيادة يتفقد المتأثرين بالسيول والأمطار بالولاية الشمالية مروي 29-8-2024#إعلام_مجلس_السيادة_الانتقالي#السودان pic.twitter.com/0XwUKUeObG — مجلس السيادة الإنتقالي – السودان (@TSC_SUDAN) August 29, 2024

وأشار بيان الوزارة إلى أن عدد المنازل المنهارة كليا بلغ 18 ألفا و665، والمنهارة بشكل جزئي وصلت إلى 14 ألفا و947 منزلا.

وتتزامن الكوارث الطبيعية والصحية هذا العام مع استمرار المعاناة جراء حرب متواصلة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل/نيسان 2023، خلّفت نحو 18 ألفا و800 قتيل وقرابة 10 ملايين نازح ولاجئ.

وازدادت مناشدات ودعوات أممية ودولية لتجنيب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع الملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء، بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية.