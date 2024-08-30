تقديرات الشاباك قبل 7 أكتوبر وضغوط إسرائيل على أوروبا.. أبرز ما جاء في الإعلام الإسرائيلي الخميس

تناولت وسائل الإعلام الإسرائيلية، الخميس، مجموعة من الملفات البارزة شملت تسريبات “الشاباك” حول تقديراته لأوضاع قطاع غزة قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول، واستقالة ضباط من جهاز الاستخبارات، إلى جهود الدبلوماسية الإسرائيلية في مواجهة العقوبات الأوروبية والاحتجاجات المتصاعدة لعائلات الأسرى في غزة ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

كما تطرقت التغطية الإسرائيلية إلى سيناريوهات التصعيد والتهدئة التي طرحها وزير الدفاع يوآف غالانت، وتعثر المفاوضات بشأن صفقة الأسرى، بالإضافة إلى قضايا أخرى تشمل زيارة الصليب الأحمر للسجناء الأمنيين الفلسطينيين، وقرارات إدارية ضد المستوطنين المتورطين في أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة.

وفيما يلي أبرز ما جاء في الإعلام الإسرائيلي الخميس:

تقديرات “الشاباك” قبل 7 أكتوبر

كشفت القناة 12 الإسرائيلية عن وثائق مسربة من جهاز “الشاباك” تشير إلى أن تقديرات الجهاز قبل معركة “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي كانت تشير إلى أن حركة “حماس” تميل للهدوء، وأن الاستقرار مع غزة سيستمر دون انجرارها إلى مواجهة.

وأكد “الشاباك” صحة التسريبات، لكنه شدد على أن رئيس الجهاز اقترح قبل 7 أكتوبر استهداف قادة في “حماس”.

استقالات ومواقف ضباط

أفادت قناة 12 الإسرائيلية بأن ضابط استخبارات في فرقة غزة تقدم بطلب للاستقالة من منصبه.

جهود دبلوماسية لإسرائيل

نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس قوله إن الجهود الدبلوماسية حققت نجاحًا في إجهاض محاولة فرض عقوبات أوروبية على الوزيرين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش.

احتجاجات عائلات الأسرى الإسرائيليين

أشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن عائلات المختطفين كثفت احتجاجاتها ضد نتنياهو، في أعقاب استطلاع أجري بين عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة.

سيناريوهات غالانت

ذكرت قناة 12 الإسرائيلية أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت سيقدم مسارين للحكومة، إما صفقة تؤدي إلى تهدئة الأوضاع بالشرق الأوسط، أو تصعيد قد يؤدي لحرب إقليمية.

كما أكد ضرورة توسيع قائمة أهداف الحرب، لتحقيق أهدافهم على الجبهة الشمالية.

تعثر المفاوضات بشأن الأسرى

أفادت هيئة البث الإسرائيلية أن المفاوضات بشأن صفقة الأسرى متعثرة، وأن الوسطاء متشائمون بشأن نجاح المحادثات.

زيارة الصليب الأحمر للسجناء

ذكرت قناة 7 الإسرائيلية أن مجلس الوزراء سيناقش مسألة زيارة الصليب الأحمر للسجناء الأمنيين الفلسطينيين، مشيرة إلى أن 12 وزيرًا يطالبون بعدم السماح للصليب الأحمر بزيارة الأسرى الفلسطينيين قبل زيارته “المختطفين” في غزة.

تحذيرات لابيد

صرّح رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد لقناة 12 الإسرائيلية بأن نتنياهو تلقى تحذيرًا من سكرتيره العسكري قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول بشأن إمكانية اندلاع حرب، ورد نتنياهو على ذلك قائلًا: “لابيد يكذب”.

سبب اقتحامات شمال الضفة

أكدت هيئة البث الإسرائيلية أن أحد أسباب الاقتحامات الإسرائيلية في شمال الضفة الغربية هو إحباط محاولة تنفيذ عملية تسلل خطرة بإحدى المستوطنات.

قرار إداري لمستوطن

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن فتى إسرائيليًا يبلغ من العمر 14 عامًا من مستوطنة “يتسهار” تلقى أمرًا إداريًا يقضي بوضعه تحت الإقامة الجبرية لمدة شهرين، بسبب تورطه في أعمال عنف ضد الفلسطينيين.

توسع أهداف الحرب على لبنان

صرّح ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية بأن توسيع أهداف الحرب على جبهة لبنان أمر بديهي، وأن نتنياهو أكد ذلك مرات عدة.

هدنة إنسانية في غزة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن مسؤولًا في منظمة الصحة العالمية أكد حصول المنظمة على “التزام مبدئي” من حكومة نتنياهو بهدنة إنسانية محددة لمناطق في قطاع غزة للتطعيم ضد شلل الأطفال، وفقًا للقناة 12.

إطلاق صواريخ من غزة

رصدت إسرائيل، الخميس، إطلاق صاروخين من قطاع غزة على مستوطنة كيسوفيم، حسب القناة 12 الإسرائيلية، وأفادت القناة بانطلاق صفارات الإنذار في المستوطنة، وأضافت أن الصواريخ سقطت في منطقة مفتوحة دون تسجيل خسائر بشرية أو أضرار مادية.