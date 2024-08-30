شاهد: طالبات سوريات يستخدمن الذكاء الاصطناعي للتعرف على المنتجات الداعمة للاحتلال

تجددت الدعوات في الشمال السوري إلى مقاطعة المنتجات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي، دعمًا للشعب الفلسطيني، حيث أسست طالبات في مدينة إدلب مشروعًا بالذكاء الاصطناعي للتعرف على المنتجات التي يجب مقاطعتها.

وقالت الطالبة شهد المصري للجزيرة مباشر، إن المشروع يعتمد على الشبكات العصبونية المشابهة لمثيلتها في الإنسان، وهي نماذج تُستخدم في مجال الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، وتحاكي طريقة عمل الدماغ البشري في معالجة البيانات واتخاذ القرارات.

وأضافت شهد أنهم قاموا بأخذ صور وعينات لهذه المنتجات ودربوا الشبكات العصبونية لاكتشاف ما إذا كان هذا المنتج مقاطعا أم لا.

وأوضحت شهد طريقة عمل البرنامج، بقولها: “يُمرر المنتج أمام الكاميرا ثم يظهر مع عبارة “قاطع” في حال كان المنتج مقاطعًا، بينما نرى عبارة “غير متاح” إذا كان بخلاف ذلك، أو غير موجود في قاعدة البيانات الخاصة بالمشروع”.

تطوير المشروع مستقبلا

وأشارت شهد إلى استخدام المنتجات الموجودة في الشمال السوري لإدراجها في قاعدة البيانات، والسعي لتطوير المشروع ليشمل كافة المنتجات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي في كافة الدول.

وتحدثت الطالبة جودي أبو بكر عن سبب التوجه إلى الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في هذا المشروع، الذي يهدف لدعم غزة، قائلة إن “الذكاء الاصطناعي يعتبر من أهم تقنيات هذا العصر، فسخرناه لخدمة قضايا أمتنا المركزية”.

وفي نفس السياق، دعا الشاب، مصطفى العايد، وهو صاحب أحد المطاعم في الشمال السوري، إلى مقاطعة المنتجات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي، عبر وضعه ملصقات توعوية على المشروبات الغازية المقاطعة، مشددًا على أهمية التوجه إلى المنتجات المحلية البديلة.