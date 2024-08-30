غزة.. ممرضة تستقبل طفلتها وهي مصابة بجروح خطرة جراء قصف إسرائيلي (فيديو)

بدموع منهمرة وقلب يعتصره الألم، استقبلت ممرضة فلسطينية طفلة لها أصيبت بجروح بليغة جراء قصف الاحتلال لشارع العجارمة في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

ووقفت الأم ترقب في قلق، عددا من المسعفين بأحد المستشفيات وهم يقومون بتقديم الرعاية الطبية لابنتها على الأرض، نظرا لاكتظاظ مستشفيات القطاع بالجرحى وعدم وجود أسرّة كافية بداخلها.

وكان جيش الاحتلال قد شن غارة جوية، صباح اليوم الجمعة، استهدفت تجمعا لمواطنين في مخيم جباليا بشمال قطاع غزة، أسفرت عن عدد من الشهداء والجرحى بينهم أطفال.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تواصل عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي؛ مما أسفر عن استشهاد 40 ألفا و602 شخص، وإصابة 93 و855 آخرين، في حصيلة غير نهائية، ولا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.