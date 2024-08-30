شهداء بقصف سيارة جنوب جنين واشتباكات في نابلس.. جيش الاحتلال يواصل عمليته بالضفة الغربية لليوم الثالث (فيديو)

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة لليوم الثالث على التوالي، عمليته العسكرية في مدينة جنين ومخيمها بشمال الضفة الغربية المحتلة.

واستشهد 3 شبان فلسطينيين في قصف قوات الاحتلال سيارة جنوب جنين، هم: ميسرة سليمان عبد مشارقة، وعرفات جاسر أحمد عامر، ووسام أيمن زيدان خازم، واحتجز الاحتلال جثامين الشهداء.

وكانت طائرة مُسيرة إسرائيلية قد استهدفت بالصواريخ الشبان الثلاثة في البلدة، بعد أن ترجلوا من مركبة كانوا يستقلونها بعد تعرضها لإطلاق نار كثيف من جنود الاحتلال، ما أدى لاشتعالها.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال منعت مركبات الإسعاف التابعة لها من الوصول إلى مكان القصف.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوة خاصة إسرائيلية حاصرت منزلا في بلدة الزبابدة جنوب شرقي جنين وأطلقت النار بكثافة اتجاهه، كما لاحقت مركبة فلسطينية وأطلقت النار صوبها، قبل أن تقصف محيطها، ولم يتسنّ بعدُ معرفة مصير من كان فيها.

توسيع العملية العسكرية

ووسع جيش الاحتلال عمليته العسكرية في جنين، حيث اقتحمت قواته مخيمها والحي الشرقي وبلدة الزبابدة، وحاصرت منازل وداهمت أخرى، وحققت ميدانيا مع عدد كبير من المواطنين.

ودفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية، وسط اندلاع اشتباكات مسلحة مع فلسطينيين، وتصدت فصائل المقاومة الفلسطينية لقوات الاحتلال وسُمع دوي إطلاق نار وانفجارات بين حين وآخر.

ورافقت قوات الاحتلال جرافات عسكرية شاركت في تدمير بنى تحتية ومركبات في المدينة والمخيم.

حصار المدينة

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال ما زالت تفرض حصارا مشددا على مداخل المدينة، مع وجود كبير للآليات العسكرية على شارع جنين -نابلس.

وفي الحي الشرقي والبلدة القديمة من جنين، فرضت قوات الاحتلال صباح اليوم حظرا للتجول ومنعت المواطنين من الخروج من منازلهم.

ونقلت الوكالة عن شهود أن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل في محيط مسجد خالد بن الوليد في الحي الشرقي، وأخضعت مواطنين لتحقيق ميداني، واعتقلت عددا منهم.

تغطية صحفية: المركبة التي قصفتها مسيّرة الاحتلال في بلدة الزبابدة جنوب جنين٬ والتي أسفرت عن ارتقاء 3 فلسطينيين احتجز الاحتلال جثامينهم. pic.twitter.com/kWCoIrxw20 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 30, 2024

وكانت قوات الاحتلال قد جرفت أحياء عديدة من المنطقة الشرقية في جنين، ودمرت الشوارع وخطوط الكهرباء والماء؛ مما أدى إلى انقطاع الماء والتيار الكهربائي عن مناطق واسعة من جنين والمخيم لليوم الثالث.

وفي هذا السياق قال المدير الطبي لمستشفى جنين الحكومي مصطفى حمارشة، إن كمية المياه التي كانت متوفرة في المستشفى نفدت أمس؛ مما استدعى الاستعانة بالدفاع المدني لنقل المياه إلى خزان المستشفى الاحتياطي.

#شاهد | جيش الاحتلال يواصل عمليات تدمير البنية التحتية والمدنية في حارة الدمج بمخيم جنين في اليوم الثالث من العدوان المتواصل بمشاركة قوات كبيرة وجرافات عسكرية pic.twitter.com/H6T0MMXOqp — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 30, 2024

حصار مستشفى جنين

يأتي ذلك في وقت تواصل آليات الاحتلال تمركزها أمام مستشفى جنين الحكومي، ووضع السواتر الترابية في الطرقات والشوارع المؤدية إلى مستشفى ابن سينا.

وفي نابلس اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، خمسة مواطنين من مدينة نابلس، واقتحمت مخيم بلاطة للاجئين، شرق المدينة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة من محاور عدة، وداهمت عددا من المنازل في مخيم العين غرب المدينة، واعتقلت ثلاثة مواطنين.

المقاومة تتصدى

كما اقتحمت قوات من جيش الاحتلال معززة بجرافة عسكرية مخيم بلاطة شرق المدينة، وسط إطلاق الرصاص الحي، وقنابل الغاز السام والصوت؛ مما أدى إلى اندلاع مواجهات داخل المخيم.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال شرعت في أعمال تجريف وتخريب للبنية التحتية داخل المخيم.

من جانبها تصدت فصائلا المقاومة الفلسطينية لقوات الاحتلال وأصدرت الفصائل الفلسطينية بيانات عن العمليات التي نفذتها ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء اقتحامها.