قوات الاحتلال تواصل حصار مستشفى جنين وتعتدي على مركبات الإسعاف والمواطنين (فيديو)

قامت قوات الاحتلال خلال اقتحامها المستمر لمدينة جنين بتفتيش سيارات الإسعاف والمواطنين في أحد الشوارع بمدينة جنين، وذلك ظهر اليوم الجمعة.

وأظهر مقطع فيديو متداول، قوة إسرائيلية متمركزة في أحد الشوارع، وهي تُوقِف مواطنيّن فلسطينيَّين يحملان قوارير مياه، وتفتّشهما.

كما أظهر الفيديو، القوة العسكرية وهي تتحرك نحو إحدى سيارات الإسعاف وتوقفها على جانب الطريق وتأمر من بداخلها بفتح أبواب السيارة لرؤية ما بداخلها.

⬅️شاهد ..آليات لجيش الاحتلال في شارع المنطقة الصناعية بمدينة جنين pic.twitter.com/PhtvnxoQNG — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 30, 2024

تدمير الشوارع والبنية التحتية

يأتي ذلك في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال عدوانها على جنين ومخيمها لليوم الثالث على التوالي، وسط تدمير للشوارع والبنية التحتية وفرض حصار مشدد على مداخل المدينة.

ولليوم الثالث على التوالي، واصل الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عمليته العسكرية في مدينة جنين ومخيمها بشمال الضفة الغربية المحتلة.

شهداء في جنين

واستشهد 3 شبان فلسطينيين بقصف قوات الاحتلال سيارة جنوب جنين، هم: ميسرة سليمان عبد مشارقة، وعرفات جاسر أحمد عامر، ووسام أيمن زيدان خازم، واحتجز الاحتلال جثامين الشهداء.

وكانت طائرة مُسيّرة إسرائيلية قد استهدفت بالصواريخ الشبان الثلاثة في البلدة، بعد أن ترجلوا من مركبة كانوا يستقلونها إثر إطلاق نار كثيف عليها من جنود الاحتلال، أدى إلى اشتعالها.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال منعت مركبات الإسعاف التابعة لها من الوصول إلى مكان القصف.