“كنت أخاف عليها من الهواء”.. والدة الرضيعة ندى تروي تفاصيل توقف قلب ابنتها لخوفها من القصف (فيديو)

لم يمهل جيش الاحتلال الإسرائيلي، عائلة إسماعيل كباجة، أيامًا قليلة لتحتفل بعيد الميلاد الأول للطفلة ندى، حيث توقف قلبها من الخوف جراء الهجمات المستمرة على وسط قطاع غزة.

وروت والدة الطفلة الشهيدة، دعاء أشرف، للجزيرة مباشر، القصة المأساوية لاستشهاد ابنتها بعدما ملأت أصوات القذائف قلبها بالرعب أثناء استهداف منزل جدها الذي نزحت إليه.

وقالت دعاء، إن “طفلتي الرضيعة لفظت أنفاسها الأخيرة بين يدي ويدي جدها، وبعد محاولات وجهود لإنقاذ حياتها”.

وأوضحت دعاء، للجزيرة مباشر، أنه عقب قصف إسرائيلي عنيف للمنطقة التي يقع بها منزل جد الطفلة، فزعت طفلتها من النوم، ثم لفظت أنفاسها الأخيرة بشكل مفاجئ، مبينةً أن كل الجهود لإسعافها وإنقاذها من الموت باءت بالفشل.

وأضافت “عقب الحادثة، حملت ندى وركضت هلعًا لأقرب مستشفى، وبصعوبة بالغة وصلت إلى مستشفى العودة بمخيم النصيرات؛ إلا أنني وصلت بها بعدما أصبحت جثة هامدة”.

وأشارت إلى أن طفلتها، التي أبصرت النور قبل شهرين من بداية الحرب، استشهدت بسبب الخوف الشديد من صوت القصف، وأنها كانت تبذل مساعي متكررة للحفاظ عليها؛ إلا أنها لم تنجح، مضيفةً “كنت أخاف عليها من الهواء، ومن أي شيء، خاصة أننا في أجواء الحرب، وحرصت على ألا أتركها ولو للحظات”.

وتابعت “هذه الطفلة كانت بالنسبة لي كل شيء، وأسأل الله أن يعوض جميع سكان القطاع وتتوقف الحرب”، مضيفةً “يكفي ألم وفراق ويكفي وجع قلوب الناس على أطفالها بشكل خاص”.

وتُشير أرقام الإحصائيات إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت ما يزيد على 16600 طفل منذ بدء الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.