مقتل شخص وإصابة آخر بتحطم طائرة في جنوب حيفا (فيديو)

لقي رجل في الستين من عمره مصرعه جراء تحطم طائرة خفيفة في منطقة بنيامينا بجنوب حيفا، شمالي إسرائيل، كما أصيب رجل آخر في الخمسين من عمره بجروح وُصفت بأنها متوسطة.

وأعلنت نجمة داود الحمراء مقتل رجل وإصابة آخر بجروح متوسطة في حادث تحطم الطائرة الصغيرة بالقرب من كيبوتس “كفار غليكسون” بين “فرديس حنا” و”بنيامينا”.

وذكرت أنه عندما وصل المسعفون إلى مكان الحادث، أفادوا بأن شخصين أصيبا، وفي وقت لاحق أُعلن عن وفاة أحدهما.