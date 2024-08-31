إصابات بين الإسرائيليين في هجوم مسلح وانفجار بمستوطنتين شمالي الخليل

تعرضت مستوطنة كرمي تسور شمالي الخليل لهجوم مسلح، مساء الجمعة، بينما وقع انفجار في سيارة بمحطة وقود قرب مستوطنة غوش عتصيون التي تقع في المنطقة نفسها.

ووفقًا لصحيفة “يسرائيل هيوم”، اقتحم مسلح بسيارته المستوطنة، وأطلق النار على إسرائيليين اثنين، مما أدى إلى إصابتهما قبل أن “يُقتل” بنيران الجيش الإسرائيلي.

وطلب الجيش من سكان المستوطنة البقاء في منازلهم خشية تسلل مسلحين آخرين.

وأفادت مصادر للصحيفة أن الجيش نشر تعزيزات كبيرة في المنطقة، وأن “الحدث لا يزال مستمرًا”.

انفجار في مستوطنة غوش عتصيون

من جهة أخرى، قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” إن إسرائيليين اثنين أصيبا جراء انفجار سيارة بمحطة وقود بالقرب من مستوطنة غوش عتصيون شمالي الخليل في الضفة الغربية.

وأوضحت القناة 12 الإسرائيلية أن المصابين تم نقلهما إلى مستشفى شعاري تسيديك في القدس.

وأشارت تقديرات الجيش الإسرائيلي إلى أن الانفجار قد يكون “محاولة هجوم إرهابي فاشلة”، موضحًا أن تحقيقًا يجري في احتمال وجود علاقة بين حادثتي “كرمي تسور” و”غوش عتصيون” نظرًا لتقارب وقوعهما زمنيًا وجغرافيًا.