بعد ضربه والتحقيق معه.. إسرائيل تصدر حكما بالاعتقال الإداري على طفل فلسطيني

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمر اعتقال إداري مدة 4 أشهر للطفل الفلسطيني عمار صبحي عبد الكريم (14 عاما) من بلدة عبوين شمال رام الله.

وقال والد الطفل، إن قوات الاحتلال اقتحمت المنزل في 21 من الشهر الجاري واحتجزت نجله عمارًا في غرفة وحققت معه واعتدت عليه بالضرب؛ مما أدى إلى إصابته برضوض وكدمات.

⭕ Zionist kangaroo court has outrageously sentenced 14-year-old Ammar Sobhi Muhammad Abdul Karim from Abwein, Ramallah, to indefensible indefinite administrative detention without charge or trial, with the threat of endless renewals. pic.twitter.com/QWxEiCjGuD

وأشار والد عمار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت ابنه ونقلته إلى سجن معتقل عوفر، وقال إن محكمة الاحتلال أصدرت له أمرا بالاعتقال الإداري مدة 4 أشهر.

وبحسب ما ذكرت مؤسسة الضمير فإن الطفل عمار صبحي أصبح أحد أكثر من 250 طفلا داخل معتقلات الاحتلال، و40 طفلا يقبعون رهن الاعتقال الإداري التعسفي، وهو أصغرهم عمرا.

وتستخدم سلطات الاحتلال على مدار سنوات، الاعتقال الإداري التعسفي بحق فئات المجتمع الفلسطيني كافة، أداةً من أدوات القمع والسيطرة.

Brothers Murad, 13, and Mohammad Masoud Mohammad Na'ja, 17, were struck by an Israeli drone-fired missile around 12 a.m. on August 28 in Al-Far'a refugee camp in the northern occupied West Bank. They were killed instantly. https://t.co/qkkSg8VMqI pic.twitter.com/GYpxWyMZCu

