جاءكم الرد.. فيديو جديد للقسام يشيد ببطولات المقاومة في الضفة (فيديو)

نشرت كتائب الشهيد عزّ الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مقطع فيديو حيّت فيه المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية وحثتها على مواصلة التصدي لقوات الاحتلال.

وبعنوان “جاءكم الرد من جنوب الضفة الأبية” نشرت القسام الفيديو بعد ساعات قليلة من العمليتين، مرفقًا بعبارة: “جاءكم الرد من جنوب الضفة الأبيّة يا أبناء اليهودية؛ وللحديث بقية..”.

تصريحات أبي عبيدة

وتضمّن مقطع الفيديو، تذكيرًا بتصريحات في 7 يوليو/تموز الماضي، للمتحدث باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، أكد فيها أن “تحرك الضفة والقدس وأراضي الـ48 قادم لا محالة” مرفقا بصور للتجهيزات التي تسبق العملية العسكرية.

وقال أبو عبيدة الناطق العسكري لكتائب القسام “كل التحية لأبطال ضفتنا.. ندعوهم لمواصلة سحق كبرياء هذا العدو المرتعب ومواصلة عملياتهم وتصعيدها، فهم حق الآمال وهم أهم حلقة في نهاية حلم هذا الكيان الغاصب”.

ووجّه أبو عبيدة، رسالة إلى المقاومين في الضفة الغربية، دعاهم فيها إلى مواصلة القتال ضد قوات الاحتلال في اقتحاماتها المتكررة للضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد ساعات من عملية مزدوجة أوقعت 4 جرحى إسرائيليين.

وقال أبو عبيدة الناطق العسكري لكتائب القسام “كل التحية لأبطال ضفتنا.. ندعوهم لمواصلة سحق كبرياء هذا العدو المرتعب ومواصلة عملياتهم وتصعيدها، فهم حق الآمال وهم أهم حلقة في نهاية حلم هذا الكيان الغاصب”.

"جاءكم الرد.. وللحديث بقية"

كتائب القــ ــســـ ــام تنشر مقطعا تحت عنوان "جاءكم الرد من جنوب #الضفة الأبية وللحديث بقية"#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/MCVCdNRzt0 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 31, 2024

“العملية البطولية المزدوجة”

من جانبها، ثمنت حركة حماس العملية وقالت إن “العملية البطولية المزدوجة، هي رسالة واضحة بأن المقاومة ستبقى ضاربة وممتدة ومتواصلة طالما استمر عدوان الاحتلال”.

وأشارت إلى أن “العملية النوعية تحمل دلالة رمزية من حيث مكان حدوثها بخليل الرحمن جنوبي الضفة الغربية، وفي هذا الوقت الحساس الذي نشهد فيه تصعيد الاحتلال لعدوانه على محافظات شمالي الضفة”.

هجوم مزدوج

وتعرضت مستوطنة كرمي تسور شمالي الخليل لهجوم، مساء الجمعة، ووقع انفجار في سيارة بمحطة وقود قرب مستوطنة غوش عتصيون التي تقع في المنطقة نفسها.

وذكرت صحيفة يسرائيل هيوم أن مسلحا اقتحم بسيارته المستوطنة، وأطلق النار على إسرائيليَّين؛ مما أدى إلى إصابتهما قبل أن “يُقتل بنيران الجيش الإسرائيلي”.

#صورة | مشهد من الحي الشرقي في جنين.. دمار هائل تسبب به عدوان الاحتلال المستمر. pic.twitter.com/jXU8AGxoGc — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 31, 2024

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، إن إسرائيليَّين أصيبا جراء انفجار سيارة بمحطة وقود بالقرب من مستوطنة غوش عتصيون شمالي الخليل في الضفة الغربية.

وأشارت تقديرات الجيش الإسرائيلي إلى أن الانفجار قد يكون “محاولة هجوم إرهابي فاشلة” على حد قوله. وقال إن تحقيقًا يجري في احتمال وجود علاقة بين الحادثتين، نظرا إلى تقارب وقوعهما زمنيًّا وجغرافيًّا.