“في كل وصول تُقتلون”.. رسالة تهديد من كتائب القسام لقوات الاحتلال (فيديو)

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، تسجيلا جديداً على صفحتها في تليغرام تحت عنوان “في كل وصول تُقتلون وتُمزقون”، في إشارة إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة لن تمر دون رد، وأنها قادرة على إلحاق خسائر بشرية بصفوف القوات الإسرائيلية.

يبدأ الفيديو بعرض صورة لرئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي مع نص صرح به سابقا: “يمكننا الذهاب إلى أي مكان نريده في غزة”، ثم مشاهد لمركبات عسكرية إسرائيلية تتحرك في القطاع، بالإضافة إلى لقطات لجنود إسرائيليين خلال عمليات قتالية.

وبعد نشر المشاهد يُعرض نص باللغتين العربية والعبرية يقول: “نعم، يمكنكم الوصول إلينا”، متبوعاً بمزيد من لقطات القتال، تم تعرض كلمة “في كل وصول تقتلون وتمزقون”.

يختتم الفيديو بعرض صور 12 جندياً إسرائيلياً وأسمائهم، ويختفي الجنود من الصور تدريجياً، في إشارة إلى مقتلهم، مع نص يقول: “أنتم تنزفون، ومجرموكم يتضاءلون” باللغتين العربية والعبرية.