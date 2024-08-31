هآرتس تكشف تقديرات الأمن الإسرائيلي بشأن منفذي عمليتي مجمّع غوش عتصيون

أفادت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية بأن الأمن الإسرائيلي يفترض وجود تنسيق بين منفذي العمليتين في مجمّع “غوش عتصيون” الاستيطاني.

وكان الهجوم الأول بدأ ليل السبت/الأحد بتفجير سيارة مفخخة في محطة بنزين رئيسية بالمجمع غربي بيت لحم وشمالي الخليل، حيث حاول سائق السيارة مهاجمة الجنود الإسرائيليين قبل أن يستشهد برصاصهم، مما أدى إلى انفجار السيارة وإصابة ضابطين بجروح متوسطة وطفيفة.

وفي العملية الثانية، تمكن فلسطيني من التسلل إلى مستوطنة “كرمي تسور” على مقربة من موقع التفجير الأول، وهو يحمل عبوة ناسفة في سيارته.

وبدأ منفذ العملية الثانية بإطلاق النار على المستوطنين، ما دفع مسؤول دورية أمن المستوطنة إلى صدم سيارته وإطلاق النار عليه، مما أدى إلى استشهاده وانفجار السيارة. وأصيب المسؤول بجروح طفيفة ونُقل إلى مستشفى “هداسا عين كارم” بالقدس.

بيان الجيش الإسرائيلي

وأكد الجيش الإسرائيلي أن السيارة في العملية الأولى انفجرت في محطة البنزين الواقعة على أحد المفترقات الرئيسة في مجمع “غوش عتصيون” الواقع غربي بيت لحم وشمالي الخليل في الضفة الغربية، وحاول سائقها مهاجمة الجنود في المنطقة قبل أن يُقتل برصاص القوات الإسرائيلية التي تم إرسالها إلى الموقع على وجه السرعة.

وأوضح الجيش أن العملية أسفرت عن إصابة ضابطين بجروح متوسطة وطفيفة نتيجة الاشتباك.

كما أشار الجيش الإسرائيلي إلى أن قوات معززة من الجيش والشرطة وجهاز الشاباك تم استنفارها للموقعين، وأن القوات قامت بتمشيط المنطقة.

واستمرت عمليات التمشيط والتأهب حتى السابعة صباحًا، حين أعلنت قيادة الجبهة الداخلية انتهاء الحدث وسمحت لسكان مستوطنة “كرمي تسور” بالخروج من منازلهم، بعد أن أصدرت أوامر خلال الحدث بالبقاء داخل المنازل وإغلاقها.