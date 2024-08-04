أولمبياد باريس.. الجزائرية كيليا نمور تهدي العرب أول ذهبية

حققت الجزائرية كيليا نمور، إنجازًا تاريخيًا في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 بفوزها بذهبية مسابقة “العارضتين المتوازيتين مختلف الارتفاعات” في الجمباز الفني، اليوم الأحد.

وأصبحت نمور (17 عامًا) أول بطلة إفريقية أولمبية في رياضة الجمباز بعد أن سجلت 15.700 نقطة في النهائي، متفوقة على الصينية تشيوان تشيو التي حصلت على 15.500 نقطة، والأمريكية سونيسا لي التي حصلت على 14.800 نقطة.

وفي مفاجأة كبيرة، حلّت البلجيكية نينا دريفال، بطلة أولمبياد طوكيو، في المركز الرابع بفارق 0.034 نقطة فقط عن منصة التتويج، مما زاد من حدة المنافسة.

وهتف المشجعون وقفزوا على أقدامهم بمجرد أن أكملت نمور هبوطها على البساط، وانخرطت على الفور في البكاء عندما منحت الجزائر أول ميدالية لها في أولمبياد باريس بعد أداء مذهل.

من جانبها، أصدرت اللجنة الأولمبية الجزائرية، بيانًا وصفت فيه نمور بـ”الأسطورة”، وجاء في البيان “لقد أظهرت للعالم قوة وعزيمة الجزائر بفوزك الرائع. ميدالية ذهبية تزين رقبتك يا بطلتنا ونتمنى لك المزيد من التألق”.

يشار إلى أن هذه هي الميدالية الذهبية الأولى للدول العربية خلال أولمبياد باريس الحالي، والميدالية الثالثة بعد برونزية لمصر وفضية لتونس.

وقبل ألعاب باريس، توجت لاعب الجمباز الجزائرية بالعديد من الألقاب أبرزها فضية مسابقة العارضتين مختلفتي الارتفاع في بطولة العالم في 2023، وأربع ذهبيات هذا العام في سلسلة كأس العالم في باكو.