الأشلاء على منازل الجيران.. استشهاد زوج وزوجته ورضيعتهما بعمر 44 يوما في غزة (فيديو)

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، منزلًا لعائلة الحسنات غربي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد 3 فلسطينيين.

واستشهد كل من عبد الله الحسنات وزوجته وطفلته الرضيعة التي لم يتعد عمرها 44 يومًا.

ورصدت كاميرا الجزيرة مباشر لحظة وداع عائلة الحسنات لشهدائها في مستشفى شهداء الأقصى والصلاة عليهم قبل أن توارى جثثهم الثرى.

وأظهرت المشاهد الدمار الهائل الذي لحق بمنزل عائلة حسنات جراء الغارة الإسرائيلية، بينما لطخت الدماء جنبات المنزل.

وقال عمر الحسنات، شقيق الشهيد عبد الله، إنه سمع فجر اليوم صوتًا فظيعًا ومدويًا، وعندما هرع إلى المنزل وجد الأشلاء في كل مكان وعلى أسطح المنازل المجاورة.

كما استشهد 5 فلسطينيين وأصيب 16 آخرون بقصف الاحتلال خيام النازحين في محيط مستشفى شهداء الأقصى، إضافة إلى اندلاع حريق كبير في الخيام، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وشنت طائرات الاحتلال غارات على منطقة الحساينة غرب مخيم النصيرات وسط القطاع، بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف استهدف محيط شركة الكهرباء والمدرسة الماليزية شمال المخيم. كما أطلقت آليات الاحتلال النار بشكل كثيف على مناطق شرق مخيم البريج وسط القطاع.

وحتى مساء أمس السبت، ووفقًا لآخر إحصاء أصدرته وزارة الصحة في غزة، وصل عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 39 ألفًا و550 شهيدًا، و91 ألفًا و290 مصابًا، غالبيتهم من النساء والأطفال.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورًا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني في غزة.